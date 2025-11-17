En Placilla detuvieron a taxista que protagonizó fatal atropello en Valparaíso: hombre se dio a la fuga sin prestarle ayuda a la víctima

En la localidad de Placilla de Peñuelas, en la parte alta de Valparaíso, detuvieron al conductor de un taxi colectivo que la tarde de este domingo 16 de noviembre protagonizó un atropello con resultado de muerte en el cerro Los Placeres.

El hecho se registró específicamente en la avenida Matta, lugar donde se produjo un atropello y luego la huída de su conductor, sin prestarle ayuda a la víctima, la cual falleció en el mismo sitio del suceso según constataron equipos de emergencia.

El teniente Sebastián Contreras, de la 3ª Comisaría Norte de Carabineros, señaló que "en horas de la madrugada, personal de la SIP efectuó diligencias investigativas relacionadas con un atropello con resultado de muerte ocurrido la tarde del domingo en Av. Matta, hecho en el cual el conductor de un taxi colectivo se dio la fuga en lugar".

Así es como a partir de las primeras indagaciones, se logró identificar al chofer involucrado y ubicar el vehículo en un domicilio en el sector de Placilla.

De esta manera, con la autorización voluntaria de una residente del lugar, y conforme a lo establecido en el artículo 205 del Código Procesal Penal, se procedió al ingreso al inmueble, materializando la detención del presunto autor del atropello.

"Por instrucción del Ministerio Público, se incautó la licencia de conducir del imputado. En tanto, Labocar realizó las pericias correspondiente al vehículo", detalló el oficial de Carabineros de la 3ª Comisaría Norte de Valparaíso.

Cabe hacer presente que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

