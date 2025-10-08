En Papudo llevan a cabo actividad para concientizar sobre importancia de la detección temprana del cáncer de mama

Con un llamado a la prevención y detección precoz del cáncer de mama, la Playa Chica de Papudo fue escenario de la actividad «Remamos por ti», organizada por Remo Arriba Rosas V Región y la Fundación Nademos, y que reunió a mujeres en torno al deporte y el autocuidado.

La jornada tuvo como propósito concientizar sobre esta enfermedad, compartir las experiencias de quienes la han enfrentado y visibilizar herramientas de apoyo para una mejor calidad de vida.

En el caso de mujeres mastectomizadas, el remo se ha convertido en un deporte terapéutico de gran valor, ya que contribuye al manejo del linfedema, acumulación de líquido linfático que puede aparecer tras una cirugía, además de aportar beneficios físicos y emocionales.

La Oficina de la Mujer del Municipio de Papudo, presente a través de su encargada, Gabriela Vargas, destacó la importancia de sumarse a este tipo de iniciativas explicando que “si bien nuestro eje principal de trabajo es la prevención de la violencia de género, creemos que promover factores protectores como el deporte, el autocuidado y la generación de redes entre mujeres es un proceso necesario y transformador en la vida de cada una de ellas”.

Por su parte, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, valoró la actividad señalando que “cada instancia que fomente la interacción, el apoyo mutuo y el fortalecimiento de la salud física y emocional de nuestras mujeres es también un paso concreto hacia la reducción de brechas de género”.

