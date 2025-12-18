En Papudo detienen al autor de asesinato en Conchalí que conmocionó al país el 2023: sujeto estaba disparando en la vía pública

Un procedimiento policial en Papudo permitió resolver un homicidio ocurrido en julio de 2023 en Conchalí, caso que conmocionó a la opinión pública nacional luego de que la víctima perdiera la vida al intentar auxiliar a una mujer que estaba siendo asaltada.

La detención de este individuo se concretó luego de una denuncia asociada a amenazas de muerte y disparos en la vivienda de un vecino de esta comuna costera.

A partir de esta alerta, se activó un operativo conjunto entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Carabineros, lo que permitió ubicar y detener al imputado.

Según antecedentes, el detenido –apodado como «Michel Diablo»– mantenía una orden de detención vigente como autor del homicidio en Conchalí, hecho que había sido registrado por cámaras de seguridad y cuya investigación se mantenía en curso.

El procedimiento desarrollado en Papudo no solo permitió contener una situación de alto riesgo para la comuna, sino que resultó determinante para avanzar en la investigación de este caso, evidenciando que, por un lado, el delito es móvil y que el trabajo policial, en coordinación con Seguridad Municipal, obtiene resultados efectivos en el despliegue diario.

La alcaldesa Claudia Adasme señaló que “este caso demuestra que el rol de la gestión municipal en el despliegue territorial es clave porque somos el primer punto de contacto con la comunidad y somos quienes muchas veces activamos estas alertas. Eso, fue plenamente reconocido en la Ley de Seguridad Pública, pero lamentablemente ahora viene otro proceso de espera para la aprobación de su reglamento".

"Sin él, hoy tenemos muy limitada la posibilidad de operativizar plenamente el espíritu de la ley. Por eso hacemos un llamado a avanzar con urgencia en esta materia, de modo que los municipios cuenten con nuevas atribuciones y herramientas que permitan que este trabajo conjunto sea todavía más efectivo”, sentenció.

