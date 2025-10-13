En Los Andes recuperan vehículo robado en julio pasado en Ñuñoa: conductor, con amplio prontuario policial, fue detenido

Carabineros, durante un control vehicular preventivo por calle Potrerillos, fiscalizó a un vehículo de marca Jeep, modelo Gran Cherokee Laredo, el cual portaba placas patentes sin los sellos de seguridad que otorga la Casa Moneda de nuestra moneda.

De esta manera, el personal policial logró constatar que eran falsificadas.

Asimismo, se verificó con el número de chasis y motor que el automóvil registraba encargo por robo vigente desde la comuna de Ñuñoa, con fecha julio de 2025.

Por tal motivo, se procedió a la incautación del automóvil y a la detención del conductor, un hombre de 50 años, con antecedentes penales por los delitos de receptación de vehículo motorizado y uso malicioso de instrumento público.

Informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, el fiscal de turno instruyó que el individuo pase a audiencia de control de detención.

De igual forma, se realizan diligencias para regresar el vehículo a su propietario.

