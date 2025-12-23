En Los Andes capturan a mujer que llevaba dos años prófuga: fue condenada a seis años de cárcel por posesión y porte de armas

Una mujer que se mantenía prófuga de la justicia tras ser condenada a 6 años de cárcel por posesión y porte de armas prohibidas fue detenida en Los Andes.

En el marco del plan de búsqueda de prófugos de la justicia, carabineros de la SIP de la 3ª Comisaría capturaron a la mujer que era ampliamente buscada.

La condenada se encontraba prófuga desde el año 2023 cuando el Juzgado de Garantía de Los Andes dictó veredicto por los delitos ya mencionados.

La aprehendida fue ubicada mientras atendía un local comercial, momento en que además intentó usurpar una identidad para evitar su detención.

Para ello, la mujer otorgó diferentes números de cédula de identidad.

Este martes 23 de diciembre fue puesta a disposición del tribunal de Los Andes para su control de detención por el delito de usurpación de identidad.

PURANOTICIA