En libertad quedó sujeto detenido por incendio donde murió su pareja en Villa Alemana: no hubo participación de terceros

En libertad quedó el hombre que estuvo detenido luego del incendio donde murió su pareja en una vivienda de la comuna de Villa Alemana.

Así lo determinó el Juzgado de Garantía de esa comuna, luego que el Ministerio Público decidiera no formalizar al individuo debido a informes recibidos.

Estos documentos de Bomberos, de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Servicio Médico Legal no permiten presumir participación del sujeto en los hechos.

Cabe recordar que el incendio se registró el sábado 15 de noviembre en la casa donde murió su pareja, con quien tenía un hijo en común.

La policía civil estableció que no hubo participación de terceras personas en el inicio del fuego, mientras que Bomberos señaló que éste comenzó de forma accidental.

Por su parte, el SML indicó que la causa de muerte de la mujer de 29 años fue una intoxicación por dióxido de carbono (CO2).

Vale hacer presente que el hombre, hoy en libertad, resultó con graves quemaduras producto del fuego, debiendo ser internado en el Hospital de Quilpué.

