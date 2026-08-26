En la región Metropolitana capturan a delincuente vinculado a violento robo donde un niño de 7 años resultó baleado en La Cruz

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Concón, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, detuvieron a un ciudadano chileno, de 25 años, con antecedentes policiales, por su responsabilidad en un violento asalto cometido el pasado 27 de abril en La Cruz, donde un niño de 7 años resultó herido de bala.

El hecho generó una amplia conmoción pública debido a la violencia desplegada por los autores, pues el grupo de sujetos armados ingresó a un inmueble ubicado en una parcela del sector Pocochay, donde se encontraba un matrimonio de adultos mayores junto a su nieto de 7 años a quienes intimidaron y agredieron sin miramientos.

Tras ello, los delincuentes registraron el domicilio y sustrajeron diversas especies de valor. En medio del asalto, el menor de edad comenzó a gritar y uno de los sujetos efectuó un disparo que lo impactó en la zona posterior de su hombro derecho.

El niño debió ser trasladado inicialmente hasta Hospital Biprovincial Quillota - Petorca y, posteriormente, derivado hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde recibió atención médica. Su abuelo, en tanto, resultó con diversas lesiones producto de las agresiones físicas perpetradas por el grupo de antisociales.

A partir de las diligencias desarrolladas por la PDI, los oficiales lograron reunir, analizar y contrastar diversas evidencias, permitiendo establecer la participación del imputado en el sitio del suceso al momento de ocurrido el ilícito, por lo que fue detenido durante la tarde del lunes en Padre Hurtado, región Metropolitana. Al momento de su aprehensión, además, se le imputó el delito de porte de elementos para cometer ilícitos.

En paralelo, los detectives continúan desarrollando diversas diligencias orientadas a establecer la eventual participación del detenido en otros hechos delictuales de similares características. En particular, se indaga su posible vinculación con al menos otro delito de robo con homicidio y cuatro delitos de robo con violencia registrados en la región Metropolitana, antecedentes que son materia de investigación de la policía civil y la Fiscalía y que deberán ser establecidos conforme avance el proceso.

Al respecto, la fiscal SAC de Valparaíso, Lidia Aspee, explicó que "en la región Metropolitana se logró la detención de un sujeto mayor de edad de nacionalidad chilena, que en el mes de abril de este año tuvo participación en un violento hecho que afectó a un matrimonio de adultos mayores que se encontraban en su domicilio en la comuna de La Cruz, en compañía de su nieto de 7 años de edad".

En aquella ocasión –prosiguió la persecutora– el imputado, en compañía de otros sujetos, "llegó a esta vivienda con la finalidad de robar especies de valor, para lo cual sometieron a las víctimas mediante golpes, mediante intimidación y utilizando armamento de fuego con el que, en definitiva, resulta herido por impacto balístico este menor de edad, ocasionándole una lesión que puso en riesgo su vida". Asimismo, precisó que otra de las víctimas resultó con fractura en una de sus extremidades inferiores, mientras que una tercera tuvo lesiones leves.

A partir de ello, la fiscalía SAC de la región de Valparaíso inició una investigación con la colaboración operativa de la Brigada de Robos de la PDI Concón, "logrando identificar al imputado, que fue detenido el día de ayer, posicionándolo en el sitio del suceso y además vinculándolo a la utilización de este armamento de fuego con el que resultó herido el menor de edad. Respecto de los otros partícipes del hecho, la Fiscalía se encuentra investigando con la Brigada de Robos de Concón para identificarlos y lograr su detención y ponerlos a disposición del tribunal".

Cabe hacer presente que este martes 25 de agosto se llevó a efecto la audiencia de formalización en contra de este imputado, instancia donde el Ministerio Público le comunicó cargos por robo con homicidio frustrado, robo con lesiones graves, robo con violencia y, además, el delito de posesión y tenencia de arma de fuego y municiones, accediendo el tribunal a la solicitud de decretar la prisión preventiva, estimando que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

PURANOTICIA