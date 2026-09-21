Documental «El Último Viaje de Juan Ramón» se preestrenó a sala llena en el palacio Rioja de Viña del Mar

En la Sala Aldo Francia del palacio Rioja de Viña del Mar se realizó el preestreno del documental «El Último Viaje de Juan Ramón», dirigida por el realizador local Rodrigo Piaggio Marchant, que reconstruye la historia del exprefecto de la Policía de Investigaciones de la provincia de Valparaíso, Juan Ramón Bustos Marchant, y la extensa búsqueda de su familia por esclarecer las circunstancias de su muerte.

La producción audiovisual aborda un proceso que se extendió por más de cinco décadas y que permitió a la familia cuestionar y finalmente desmentir la versión instalada durante la dictadura, según la cual Juan Ramón Bustos Marchant habría fallecido producto de un suicidio. A través de nuevos antecedentes y distintos peritajes, la investigación familiar logró establecer que se trató de un homicidio. El documental sigue este largo periplo, marcado por la memoria, la búsqueda de justicia y la necesidad de reconstruir una historia familiar que permaneció durante años rodeada de interrogantes. Uno de los hitos fundamentales fue la exhumación realizada hace 15 años, a la que posteriormente se sumaron tres peritajes que contribuyeron a esclarecer la verdad.

Álvaro Inostroza Bidart, director del Departamento de Cinematografía del Municipio de Viña del Mar, comentó: "Me encantó participar de este preestreno del documental «El Último Viaje de Juan Ramón» de Rodrigo Piaggio Marchant, por su alto valor testimonial y como ejercicio de memoria, para poner en valor la valentía de personas que reaccionaron como constitucionalistas y demócratas ante el Golpe de Estado de 1973. Fue muy emotivo y dejó en claro el rol que tienen los creadores ante lo que pasa en el país y en la historia, como testigos y recreadores de realidades y hechos que no podemos olvidar".

Dirigido por Rodrigo Piaggio Marchant, también pone el foco en la dimensión íntima de esta historia y en el impacto que tuvo para sus familiares la búsqueda de verdad durante generaciones. El recorrido culmina con una última y significativa ceremonia realizada el 18 de diciembre de 2024, cerrando simbólicamente un proceso que comenzó décadas atrás.

Guillermo Kegevic, destacado abogado de DD.HH. del Gran Valparaíso y productor ejecutivo de la cinta, comentó: "El estreno del documental sobre Juan Bustos Marchant, realizado por Rodrigo Piaggio Marchant fue un evento que reunió a más de cien personas este 11 de septiembre. Creo que fue un evento que causó una emoción tremenda en toda la audiencia y, especialmente, también en mí. Creo que refleja el trabajo de años de lucha por buscar la verdad sobre el homicidio de Juan Bustos Marchant, por parte de sus hijas y del grupo de abogados: Dragomir Kegevic, Alex Cortés Díaz y quien suscribe. Muchas veces luchamos contra lo que uno podría describir como molinos de viento, pensando en El Quijote. Pero creo que el director del documental capturó fielmente esa sensación: la emoción y el recuerdo de Juan Bustos Marchant, sobre todo a través de lo que han referido Pamela y Gloria, sus hijas".

El preestreno permitió a los asistentes conocer una obra que, más allá de reconstruir un caso particular, propone una reflexión sobre la memoria, la verdad y la importancia de preservar las historias de quienes fueron víctimas de la violencia y la represión durante la dictadura.

Alex Cortés Díaz, abogado de la causa y productor ejecutivo del documental: "Quiero destacar la emoción que sentí al ver el preestreno de una historia en la cual realmente quedé con la impresión de que el tiempo no había pasado y que, aún hoy en día, estamos recordando hechos del pasado que nos han afectado en nuestras vidas, en nuestra sociedad y en nuestro país. Realmente felicito a Rodrigo y al equipo que lo acompañó. De una u otra forma, esta obra nos hizo recordar nuestra historia".

La presentación en la Sala Aldo Francia se convirtió así en una instancia para acercar al público una historia profundamente vinculada con la memoria de Valparaíso, Viña del Mar y el Gran Valparaíso, poniendo en pantalla el testimonio de una familia que durante más de 50 años mantuvo viva la búsqueda por conocer la verdad sobre el destino de Juan Ramón Bustos Marchant.

Este documental refleja la crueldad de un régimen que intentó ocultar el crimen de una persona de carrera que estaba al mando de Investigaciones, que ejercía el rol como tal y que fue destituida, defenestrada y violentada, sin que hasta la fecha la institución repare este daño. Este valioso documental fue exhibido el mismo 11 de septiembre en memoria de una persona que la historia lo recordará como un hombre leal a la patria y que cumplió con su deber profesional, reparación que aún está pendiente a ese nivel de protagonismo. En esta oportunidad, Gloria, una de las hijas, recibió un ramo de flores, un afiche enmarcado del film y el reconocimiento de quienes repletaron el escenario viñamarino.

Rodrigo Piaggio Marchant, director y productor del documental, indicó: "Tranquilo, muy contento y emocionado del trabajo realizado. Feliz por la función de preestreno en la comuna de Viña del Mar. Si bien la película no está cien por ciento terminada, es súper importante, para el próximo paso y para su finalización, poder tener esa retroalimentación del público. Es fundamental que toda película, antes de ser estrenada oficialmente, tenga este espacio para que pueda probarse en pantalla grande y podamos darnos cuenta si realmente es una película para mostrarla en salas o estrenarla directamente en YouTube. En este caso, junto con mi equipo, estamos totalmente convencidos y, considerando la recepción del público en esta primera función, la película debe continuar un recorrido por festivales de cine a nivel nacional e internacional y por salas de los diferentes municipios de nuestro país durante todo el 2027.

Al término de la exhibición los asistentes brindaron un caluroso aplauso, por lo impactante de los hechos, la profundidad de la investigación y la necesidad de que estas situaciones no queden en el olvido.

«El Último Viaje de Juan Ramón» es un largometraje documental, con una duración aproximada de 50 minutos, realizado íntegramente en la comuna de Viña del Mar y prepara su estreno mundial para el próximo mes de enero en la misma ciudad.

FICHA TÉCNICA: «EL ÚLTIMO VIAJE DE JUÁN RAMÓN»

Género: Documental

Duración: 50 minutos aprox.

Presenta: FTV

Dirección y producción: Rodrigo Piaggio Marchant

Montaje & postproducción: Felipe Guerra Valderrama

Producción ejecutiva: Alex Cortés Díaz - Guillermo Kegevic - Dragomir Kegevic María José Escobar - Tatiana Jacome - Cecilia Queiroz

Asesoría de guión: Henry Saldívar Canales

Productores asociados: Francisco Ventura - Pablo González Vega.

IMÁGENES:

PURANOTICIA