Fiestas Patrias en la región de Valparaíso dejaron dos fallecidos y 43 accidentes de tránsito: se reportaron 70 detenidos

Las celebraciones de Fiestas Patrias en la región de Valparaíso dejaron un balance calificado como positivo por las autoridades regionales, quienes destacaron el comportamiento general de la ciudadanía y la articulación entre las fuerzas policiales, las delegaciones y los municipios. Durante los festejos se registró el ingreso de más de 273.000 vehículos a la zona y una ocupación hotelera que alcanzó un 70%.

En términos de siniestralidad vial, las cifras mostraron una reducción respecto al año anterior que fueron 75, contabilizándose ahora 43 accidentes de tránsito que dejaron como saldo trágico dos personas fallecidas en rutas secundarias (un choque en Villa Alemana y un atropello en San Felipe). A nivel delictual, las autoridades reportaron un homicidio en Limache no relacionado con los recintos de ramadas.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

Respecto al trabajo preventivo y de control en terreno, la General Patricia Vásquez Muñoz, Jefa de la V Zona de Carabineros de Valparaíso, detalló las cifras que dejó el operativo policial en la región:

"Entre el 17 y el 20 (de septiembre), se generaron por diversos delitos, 70 detenidos, 16 por orden judicial, 3.773 controles de identidad y 288 infracciones de tránsito, eso en personas, más incautación de armas blancas, que fueron cinco".

Asimismo, en las fiscalizaciones de tránsito, la general añadió:

"Se realizaron 4.637 controles vehiculares, 2.187 exámenes que se hizo y se fiscalizó a los conductores, tanto de alcohol como de narcotráfico, y de alcoholtest se generaron 16 detenidos y de narcotest arrojaron tres detenidos".

Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) centró sus esfuerzos preventivos en materia migratoria y en dar cobertura a las denuncias y concurrencias de alta complejidad. El Prefecto Inspector Guillermo Gálvez Carriel, Jefe de la Región Policial de Valparaíso de la PDI, sostuvo al respecto:

"En esta fecha hubo una fiscalización de 240 extranjeros, de los cuales 20 fueron denunciados ya que cometieron distintas infracciones relacionadas con la ley de migraciones, por lo tanto, se abocó a trabajar ese tipo de controles en las distintas ramadas y fondas (…) hubo una gran cantidad de eventos especiales, todos ellos se desarrollaron con normalidad".

En la jurisdicción marítima, la Armada desplegó patrullajes permanentes por el borde costero. El Comandante Jacob Silva, Capitán de Puerto de Valparaíso, destacó el comportamiento de los asistentes a las playas y se refirió al operativo de rescate ejecutado durante el fin de semana:

"El día 18 de septiembre recibimos un llamado al teléfono 137 en donde nos informaron que una persona se había perdido vista en la desembocadura del río Aconcagua (...) logramos finalmente encontrar a esta persona al día siguiente. Y el Servicio Médico Legal efectuó el procedimiento de rigor".

AUTORIDADES VALORARON RESULTADOS

Desde el Gobierno Regional valoraron que los eventos masivos se desarrollaran en orden y sin incitación a desmanes como en periodos anteriores. El delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, expresó la conformidad de las autoridades ante el resultado global de las fiscalizaciones:

"Estamos muy satisfechos con el resultado de estas Fiestas Patrias es fundamentalmente por el gran despliegue que hizo Carabinero y la PDI, pero también hay que reconocer el trabajo que hicieron los inspectores municipales, eso da cuenta que las grandes ramadas con concentración de público masivo (...) no hubo grandes incidencias".

En la misma línea, el seremi de Seguridad Pública de la Región de Valparaíso, Hernán Silva, destacó la articulación interinstitucional lograda para este periodo de alta afluencia de público:

"Estamos muy satisfechos con el nivel de coordinación que hubo entre las instituciones asociadas a la seguridad, entiéndase las policías, carabineros, policía de investigaciones, y las seguridades municipales de toda la región".

Finalmente, el sector turístico proyecta de forma optimista los próximos meses tras los resultados del fin de semana largo. La seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, concluyó:

"Es un balance sumamente positivo y señalar que la región se consolidó como el principal destino turístico para el país, lo cual nos llena de optimismo (…) esperamos que este sea el inicio de una gran temporada para Valparaíso".

(IMAGEN DE REFERENCIA)

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