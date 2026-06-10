En La Ligua capturan a condenado por violación que permanecía prófugo desde 2023

Nuevamente tras las rejas terminó un sujeto que permanecía prófugo de la justicia desde hace más de tres años, luego que Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 1ª Comisaría de La Ligua lograra ubicarlo y detenerlo en el marco de diligencias investigativas desarrolladas en la provincia de Petorca.

El procedimiento fue el resultado de un trabajo de análisis criminal y seguimiento realizado por personal especializado, quienes tenían como objetivo dar con el paradero del individuo, sobre quien pesa una condena efectiva de cinco años y un día de presidio por el delito de violación.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hombre, de 28 años de edad, se mantenía prófugo desde marzo de 2023, situación que motivó una serie de diligencias destinadas a establecer sus movimientos y lugar de residencia.

Fue así como los funcionarios de la SIP lograron ubicarlo en el sector El Peumo, donde desarrollaron vigilancias discretas en distintos días y horarios para conocer su rutina diaria y reunir antecedentes que permitieran concretar su captura.

Durante el proceso investigativo, además, los efectivos policiales lograron establecer que el condenado había modificado su apariencia física, presumiblemente con la finalidad de evitar ser reconocido y eludir la acción de la justicia.

Una vez acreditado su paradero, Carabineros esperó el momento oportuno para intervenir. Cuando el sujeto salió del domicilio donde se encontraba oculto, iniciaron un seguimiento que culminó con su detención sin inconvenientes.

Tras su aprehensión, y por instrucción del Tribunal de Garantía competente, el condenado será trasladado directamente hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Quillota, recinto donde deberá cumplir la pena efectiva de cinco años y un día de cárcel que mantenía pendiente por el delito de violación.

PURANOTICIA