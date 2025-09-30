En La Higuera capturan a delincuente acusado de cometer un secuestro en Quilpué

Un hombre de 32 años fue detenido en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, luego de detectarse que correspondía al autor de un delito de secuestro ocurrido en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, el pasado 30 de agosto.

De acuerdo con los antecedentes recopilados en la investigación de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Concón, el detenido, de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, fue ubicado tras un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, que permitió establecer su paradero en el norte del país.

En el procedimiento, además de la detención, los oficiales policiales efectuaron el registro del inmueble donde se encontraba el imputado, logrando la incautación de un arma de fuego calibre 9 milímetros con 18 cartuchos.

Asimismo, se incautaron 60 gramos de cocaína base y 10 gramos de cannabis.

Por instrucción de la Fiscalía, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena para su respectivo control de detención.

