En La Araucanía detienen a sujeto que debe cumplir cadena perpetua por graves delitos sexuales en San Antonio: estuvo meses prófugo

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI San Antonio detuvieron en la comuna de Freire, en la región de La Araucanía, a un hombre de 42 años que se mantenía prófugo de la justicia desde comienzos de 2026, luego de ser condenado por graves delitos sexuales.

El sujeto había sido sentenciado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio por dos delitos de violación y un delito de abuso sexual, recibiendo la pena de presidio perpetuo, resolución que luego fue confirmada por la Corte Suprema.

Los antecedentes del caso se remontan a una investigación desarrollada por la Brisex San Antonio durante 2020, iniciada por una denuncia de abuso sexual. Las diligencias investigativas permitieron establecer la existencia de otras dos víctimas menores de edad, antecedentes que posteriormente fueron incorporados al proceso judicial.

Tras desarrollarse el juicio durante 2025 y quedar firme la condena, el imputado debía ingresar a cumplir la pena impuesta. Sin embargo, al momento de materializarse la orden de detención, abandonó su domicilio y se dio a la fuga, iniciándose las diligencias para establecer su paradero.

El trabajo investigativo permitió determinar que el imputado se había trasladado hasta la comuna de Freire, donde fue finalmente ubicado y detenido por detectives, poniendo término a varios meses en que se mantuvo evadiendo la acción de la justicia.

Tras su captura, el condenado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Pitrufquén, para posteriormente comenzar a cumplir la pena de presidio perpetuo impuesta por la justicia.

PURANOTICIA