En intenso operativo, inspectores municipales capturan a sujeto acusado de cometer un hurto en céntricas calles de La Calera

Personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de La Calera retuvo a un individuo acusado de cometer un hurto contra una persona en el centro de la comuna.

Los inspectores municipales concurrieron hasta la intersección de calles Caupolicán con Carrera tras una alerta de una persona que dijo haber sufrido un hurto.

Al revisar las cámaras de televigilancia, se logró verificar las características físicas y apariencia del denunciado, por lo que se dio inicio a un operativo de búsqueda.

El sujeto fue encontrado en las cercanías del Banco de Chile de la comuna, procediendo a su fiscalización y retención, para luego dar cuenta a funcionarios de Carabineros.

Finalmente se tomó contacto con la víctima del delito y personal de la policía uniformada continuó con el procedimiento de rigor, deteniendo al sujeto.

