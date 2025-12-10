En el Tranque de La Luz hallan cuerpo de ingeniero desaparecido en Placilla: PDI descarta lesiones atribuibles a terceros

Sin vida fue encontrado el ingeniero civil electrónico, Pablo Escalona, que se encontraba desaparecido desde el 6 de diciembre en Valparaíso.

El hallazgo de su cuerpo se produjo en el tranque de La Luz, en Placilla de Peñuelas, según dio a conocer la Brigada de Homicidios de la PDI.

Cabe recordar que el hombre de 48 años se encontraba inubicable desde la madrugada del sábado, tras salir de su casa ubicada en Alto Laguna.

La comisaria Karen Andulce, de la BH Valparaíso, informó que "en el lugar se realizó el trabajo del sitio de suceso junto al médico asesor criminalista y los peritos del Laboratorio de Criminalística regional de la PDI Valparaíso, estableciendo que no existían lesiones evidentes atribuibles a terceras personas".

No obstante a aquello, los especialistas determinaron una data de muerte de alrededor de cuatro a cinco días, y una causa probable de asfixia por inmersión, quedando a la espera de los resultados del Servicio Médico Legal de Valparaíso.

Respecto de la identidad del fallecido, la oficial indicó que se estableció que corresponde a un encargo por presunta desgracia del día 6 de diciembre de este año.

