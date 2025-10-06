En el Persa Biobío de Santiago recuperan tablets robadas en colegio de El Quisco: un ciudadano peruano fue detenido

Personal de servicio de la Cuarta Comisaría Santiago se encontraba realizando patrullajes por el interior del Persa Biobío en el galpón ubicado en calle Placer N°880, cuando logró la detención de un hombre adulto de nacionalidad peruana, quien mantenía en su poder diversos equipos electrónicos de dudosa procedencia.

Durante la fiscalización, los uniformados constataron que entre las especies incautadas había teléfonos celulares y tablet, algunos de los cuales exhibían en sus pantallas mensajes alusivos a su condición de equipos robados.

Posteriormente, a eso de las 13:00 horas, y tras realizar las diligencias de verificación correspondientes, se estableció mediante los contactos y datos almacenados en los equipos, que seis de las tablet incautadas coincidían en marca y modelo con aquellas sustraídas hace aproximadamente un mes desde el colegio El Totoral de la comuna de El Quisco.

El alcalde de la comuna de El Quisco, José Jofré Bustos, llegó a la Cuarta Comisaría, reconociendo seis tablets marca Itab modelo X40 L de propiedad municipal utilizadas en establecimientos educacionales de la comuna, la cuales fueron robadas el 19 de agosto.

Este procedimiento permitió incautar 20 Iphone, 45 Android, 2 Ipad, 12 Tablet y 2 monitores. Hasta ahora se han devuelto a sus dueños 5 iPhone, 1 Android y 6 Tablet.

