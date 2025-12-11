En el Museo Fonck de Viña del Mar se presentará este viernes libro ilustrado sobre la historia rapanui

Este viernes 12 a las 16:30 horas, en el Museo Fonck de Viña del Mar se presentará el libro «Rapa Nui History», de la historiadora rapanui María Huke Fuentes, que cuenta con una colorida y didáctica cantidad de ilustraciones realizadas por la artista Catalina Hulsbus, que convierten esta investigación histórica en una amena experiencia, sobre todo para público juvenil.

Ambas autoras son profesoras de la “Aldea Educativa”, establecimiento educación de enseñanza media de la Isla de Pascua - Rapa Nui, lo que da cuenta del esfuerzo pedagógico de ambas docentes, para captar de mejor manera la atención de sus alumnos, enganchando la historia con el arte, dos temas sensibles y de gran importancia para la identidad insular.

Maria Huke estudió Pedagogía y Licenciatura en Historia en la Universidad Católica de Valparaíso, este texto es la versión en inglés de su obra previa «Historia de Rapa Nui» y se suma a trabajos previos, destacando «Atlas Arqueológico de Rapa Nui» (Maria Huke - Dale Simpson) donde aborda lo arqueológico y lo geográfico, siendo la obra comentada su natural continuación.

En relación a Catalina Vásquez Hulsbus, estudio Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Finis Terrae, Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística en la Universidad de Málaga y postítulo en Gestión y Administración Cultural en la Universidad de Chile, se trata por lo tanto, de profesionales con una sólidad formación académica, con experiencia docente en el liceo de la isla, inmersas en la intensa labor educativa y cultural de aquel establecimiento, sin duda esa experiencia docente compartida fue el punto de inicio que culminó con el texto que el próximo viernes se presentará en el Museo Fonck de Viña del Mar.

El texto será presentado por el licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y estudiante del Magister en Investigación Histórica de la Universidad de Los Andes, Marcos Moncada Astudillo, quien además de socio del Museo Fonck de Viña del Mar, es el administrador del sitio web www.polinesiachilena.cl

La invitación es a participar de la visita guiada por la colección rapanui del Museo Fonck y luego la presentación del libro, para apoyar así la difusión de la cultura polinésica en nuestro medio.

(Imagen portada: Chile Cultura)

PURANOTICIA