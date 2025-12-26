En el Muelle Barón se realizó con gran éxito la prueba del show de fuegos artificiales para Año Nuevo en Valparaíso

Durante la noche de este viernes se realizó un exitoso ensayo de fuegos artificiales por Año Nuevo en Valparaíso.

Esto se produjo a las 21:00 horas en el Muelle Barón y tuvo una duración aproximada de seis minutos.

Sobre esto se refirió la alcaldesa de la Ciudad Puerto, Camila Nieto, quien señaló que: "Estamos muy contentas de haber dado el vamos a la prueba de los fuegos artificiales. Este año vamos a tener alrededor de 18 minutos coordinados con Viña del Mar, en donde se dieron cuenta que también los fuegos vienen con disminución de ruido, pensando en que la fiesta de Año Nuevo tiene que ser inclusiva para todos y todas".

Agregó: "Pero eso no es todo, Valparaíso va a tener por supuesto su fiesta que va a ser transmitida también en vivo, que es la fiesta de la Sotomayor. Pero, además de eso, vamos a tener en distintos puntos de la ciudad, como es en la Plaza Aníbal Pinto con Mapping, que es esta proyección audiovisual en inmuebles que son históricos o patrimoniales, vamos a tener unmuro de los deseos, vamos a teneriluminación, vamos a tener un DJ en la Plaza de Echaurren, una feria de emprendedores y emprendedoras por la calle Lord Cochrane. Por tanto la invitación es a que puedan vivir la experiencia porqueValparaíso completo se disponea terminar un año y comenzar con lasmejores energías el próximo 2026".

El show piromusical que cumple con estándares internacionales en materia de ruido se prolongará durante 18 minutos.

Además, estará a cargo de la empresa El Vaquero y será transmitido por Chilevisión desde las 22:00 horas.

Los puntos de lanzamiento son (9):

En mar (7) : Espigón, Coco Loco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales.

: Espigón, Coco Loco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales. En tierra (2): A la altura del Molo de Abrigo y Piedra Feliz.

OTRAS ACTIVIDADES

Plaza Sotomayor: dos jornadas de shows musicales, donde participarán DJ Frans, Los Charros de Lumaco, Los Viking´s 5, Paula Rivas, Dionisio y su Cumbia, entre otros.

Plaza Aníbal Pinto:

Proyección de Mapping

Instalación de túnel LED

Letras volumétricas

"Muro de los deseos" para mensajes a la ciudad

Calle Cochrane: Feria de emprendedores locales.

DJ en Plaza Echaurren como antesala a la celebración principal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD 31/12

Cierre de pasarelas:

Avenida España:

Liceo Industrial (cercano a Caleta Portales)

Universidad Técnica Federico Santa María

Conexión Av. España - Paseo Wheelwright

Yolanda

Diego Portales con Amalia Paz

Cierre de miradores:

Portales

Bella Mar

Barón

Dimalow

Calle 2, Cerro Alegre

Almirante Riveros

Pérgola del Paseo 21 de mayo

OPERATIVO DE LIMPIEZA

Primer turno:

Inicio a las 03:00 horas del 01 de enero, tras el término de la fiesta en Plaza Sotomayor.

Uso de camiones recolectores y cuadrillas de limpieza.

Segundo turno:

Inicio a las 08:00 horas del 01 de enero.

Operativo de hidrolavado y limpieza de sectores de alto tránsito.

200 funcionarios municipales desplegados para mantener la ciudad aseada.

CORTES DE TRÁNSITO 31/12:

Desde aproximadamente las 19:00 se iniciarán los cortes de tránsito vehicular desde Av. Francia, hasta llegar a las calles Edwards y Urriola, siendo la Av. Errázuriz la última en hacerlo a medida que la gente se vaya instalando en el sector de Plaza Sotomayor.

IMÁGENES

PURANOTICIA