En el cerro La Cruz de Valparaíso capturan a adolescente que mantenía cinco órdenes de detención por delitos de robo y hurto

Carabineros de la Subcomisaría Las Cañas detuvieron en la comuna de Valparaíso a un adolescente que registraba cinco órdenes de aprehensión vigente.

Cuando los uniformados efectuaban patrullajes preventivos por la calle El Vergel, en el cerro La Cruz de la Ciudad Puerto, observaron a un joven que, al ver la presencia del vehículo policial, se dio a la fuga de manera rauda del lugar.

No obstante a ello, el individuo fue alcanzado a algunos metros de distancia.

Tras consultar sus antecedentes personales, se verificó que el sujeto fiscalizado tiene 16 años y que mantenía cinco órdenes de detenciones vigentes.

La policía uniformada detalló que el adolescente en cuestión era requerido por los tribunales para enfrentar la justicia por delitos como robo y hurto.

Los detalles del procedimiento fueron informados al Ministerio Público, que estableció que el individuo fuera puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso.

PURANOTICIA