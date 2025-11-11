En el centro de Viña del Mar capturan a dos peligrosos integrantes de «La Jauría», banda dedicada a cometer violentos asaltos

Dos peligrosos delincuentes de 18 y 19 años, integrantes de la banda denominada «La Jauría», fueron detenidos por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar en el centro de la ciudad.

La policía uniformada detalló que los antisociales fueron sorprendidos forcejeando violentamente con una víctima, con la intención de sustraerle su teléfono celular, lo cual fue advertido por los oficiales, que iniciaron así un seguimiento de los sujetos.

El capitán Felipe Castillo, subcomisario de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, explicó que los funcionarios de la SIP "sorprenden a dos sujetos adultos de 18 y 19 años, quienes forcejean fuertemente y violentamente con una víctima, con la intención de sustraerle su teléfono celular, el cual mantenía manipulando".

Al observar esta violenta situación, el personal policial comenzó de forma inmediata un seguimiento por el lugar, procediendo a la detención de estos dos sujetos.

En ese sentido, el oficial de Carabineros recalcó que los dos sujetos aprehendidos pertenecen a la banda que opera en el centro de Viña del Mar, denominada «La Jauría», los cuales mantienen un alto prontuario policial y penal.

