En combate se mantiene incendio forestal que ha consumido 80 hectáreas en San Antonio: Alerta Amarilla fue cancelada

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Valparaíso canceló la Alerta Amarilla para la comuna de San Antonio por incendio forestal que se decretó este miércoles 28 de enero.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Camino Huinca" se mantiene "en combate".

Las llamas han consumido una superficie aproximada de 80 hectáreas, sin embargo, la información técnica reportada por la entidad dependiente del Ministerio de Agricultura indica que las condiciones que dieron origen a esta alerta han disminuido.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Amarilla para la comuna de San Antonio por incendio forestal, que se mantuvo vigente desde el miércoles 28 de enero de 2026.

Cabe recordar que según informó Senapred, el incendio forestal presentó "un comportamiento extremo, caracterizado por una alta velocidad de propagación, elevada intensidad en el frente de avance y una gran longitud de llama".

(Imagen: @INF0SCHILE)

PURANOTICIA