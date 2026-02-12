En combate se mantiene incendio forestal que ha consumido 65 hectáreas en Puchuncaví: Alerta Roja fue cancelada

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja y declaró Alerta Amarilla para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "La Estancilla" se mantiene en combate.

Las llamas de la emergencia han consumido una superficie aproximada de 65 hectáreas.

Según los antecedentes dados por Conaf, se considera la disminución de las condiciones que dieron origen a la Alerta Roja.

A raíz de esta emergencia se envió mensaje SAE para la evacuación preventiva del sector denominado "Alto El Pucalan", el miércoles 11 de febrero.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja y declaró Alerta Amarilla para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal, vigente desde este jueves y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred sostuvo que con la declaración de esta Alerta Amarilla, "se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objeto de evitar que el evento crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

(Imagen: @philippejunes)

PURANOTICIA