Empresas del sector construcción avanzan en innovación con implementación de metodología BIM en proyecto PUCV-Corfo

Un grupo de empresas del sector construcción fortaleció sus capacidades tecnológicas y avanzó en la transformación digital de sus procesos, tras participar en el proyecto “Plan de optimización del ciclo de vida de las obras mediante la implementación tecnológica en metodología BIM”, impulsado por la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y financiado por la Gerencia de Innovación de Corfo.

Juan José Calderón, miembro de la aceleradora BIM de la Cámara Chilena de la Construcción, valoró los esfuerzos desplegados por las entidades participantes: “Creo que este tipo de instancias que impulsa Corfo en alianza con la Universidad Católica de Valparaíso y ocho empresas, da un ejemplo muy bueno de que es posible dedicar tiempo entre medio de las obligaciones diarias para poder hacer transferencia tecnológica. Eso se logra exclusivamente mediante el trabajo colaborativo en alianza público privada y la academia”.

La iniciativa contempló un proceso integral que incluyó diagnóstico de capacidades, implementación de soluciones BIM adaptadas a cada empresa y capacitación de sus equipos, permitiendo incorporar herramientas concretas para mejorar la planificación, gestión y ejecución de proyectos.

Entre los principales resultados, las empresas lograron optimizar la coordinación de especialidades, mejorar el control de costos, anticipar interferencias y fortalecer la toma de decisiones, impactando directamente en la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones.

Asimismo, la iniciativa fue destacada por las empresas participantes. Entre ellas, Christian Morales, socio asesor de la empresa EMH Construcciones, detalló los beneficios alcanzados con el proyecto: “Nosotros hicimos este piloto con un proyecto de 10 casas que construimos y logramos conocer una infinidad de beneficios desde la prevención de interferencias, la planificación en ambientes BIM y los costos en ambientes BIM. Fue realmente una instancia transformadora para la empresa y a la vez es muy motivante y esperar que ojalá podamos contar con algún PATI 2.0, seguir avanzando en la digitalización”.

El programa evidenció el compromiso del sector privado con la innovación y la modernización de sus procesos productivos, así como la importancia de contar con metodologías y tecnologías que permitan enfrentar los desafíos actuales de la industria.

En este contexto, la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la PUCV cumplió un rol clave como articuladora entre la academia y el sector productivo, facilitando la transferencia de conocimiento y la adopción tecnológica, mientras que Corfo reafirmó su papel estratégico en el impulso de iniciativas que fortalecen la competitividad y la innovación en Chile.

En esa línea, el director de dicha unidad académica, Hernán Pinto Arancet, sostuvo que: “Poder entregar este tipo de herramientas y capacidades a las empresas es relevante ya que nos permite consolidar y fortalecer el ambiente de la industria de la construcción y para nosotros como escuela es fundamental porque el desarrollo académico no sirve si queda dentro de la universidad, tiene que salir a la industria”.

Los resultados del proyecto confirman que la incorporación de herramientas digitales como BIM constituye un paso decisivo hacia una industria de la construcción más eficiente, sostenible y preparada para el futuro.

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