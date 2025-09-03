Empresas de transporte de Valparaíso participan en innovador proyecto para optimizar procesos y reducir la huella de carbono

Más de 25 empresas de transporte de la región de Valparaíso son parte del “Plan de Transferencia TMS y Mitigación de Huella de Carbono para un Desarrollo de Servicios de Transporte y Distribución de Carga por Carretera” (24PDTV-264430), iniciativa financiada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Corfo y ejecutada por la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), en alianza con la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta) .

El proyecto busca integrar tecnologías avanzadas de Transport Management System (TMS) que permitan optimizar las operaciones logísticas y minimizar la huella de carbono de las empresas participantes.

A través de esta iniciativa, se espera fortalecer la competitividad del sector y contribuir a un modelo de transporte más eficiente y sustentable.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS EMPRESAS

Desde el inicio, las empresas transportistas han tenido un rol central. En la etapa piloto participaron Logística Sierra, TFL, Transporte Biggio, Transporte Trinidad y Transporte Mateluna, que trabajaron junto al grupo de expertos de la Universidad además de Fernanda Martínez Micakoski, experta internacional inteligencia artificial generativa y gestión tecnológica.

INNOVACIÓN CON IMPACTO REGIONAL

Durante las actividades recientes, se han desarrollado encuentros con expertos como Fernanda Martínez Micakoski, con representantes de las empresas beneficiarias. Estas instancias han permitido identificar brechas y oportunidades de innovación que fortalecen la transición digital en el transporte regional.

Con esta iniciativa, la región de Valparaíso da un paso decisivo hacia la modernización del transporte de carga por carretera, generando impactos positivos tanto en la eficiencia operativa de las empresas como en la reducción de emisiones y el cuidado del medioambiente.

IMÁGENES:

PURANOTICIA