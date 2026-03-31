Empresa Pullmann Lago Peñuelas reajusta al alza sus tarifas entre Valparaíso y San Antonio por aumento en el precio de los combustibles

El alza en el precio de los combustibles decretada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha comenzado a impactar la vida cotidiana de prácticamente todos los chilenos, quienes no solo han debido enfrentar un incremento en los valores de la bencina y el diésel, sino también en diversos productos y servicios asociados.

Uno de los efectos más visibles se ha registrado en el transporte público interprovincial, cuyas tarifas han experimentado alzas recientes.

Es el caso de la empresa Pullmann Lago Peñuelas, que cubre principalmente trayectos entre las provincias de Valparaíso y San Antonio, y que informó un importante reajuste.

"Debido al alza en el precio del combustible a nivel nacional, a partir del domingo 29 de marzo nos vemos en la necesidad de realizar un reajuste en el valor del pasaje para seguir entregando nuestro servicio día a día", señaló la compañía a través de un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales.

Así, el valor de un pasaje entre Valparaíso y San Antonio comprado por internet pasó de $5.800 a $6.200, mientras que en boletería aumentó de $6.900 a $7.400.

Cabe hacer presente que, al intentar revisar las tarifas en el sitio web de la empresa señalada, el sistema presenta inconvenientes. Al seleccionar el origen y destino del viaje, aparece el mensaje: "¡UPS! No encontramos resultados".

La situación ha generado críticas por parte de los usuarios, las que, sin embargo, no han podido expresarse directamente en las plataformas digitales de la empresa, debido a que ésta optó por cerrar la caja de comentarios en sus redes sociales.

"Sabemos que no es una buena noticia y entendemos las molestias que puede generar. Sin embargo, esta alza afecta directamente al rubro del transporte de pasajeros", indicaron desde la compañía.

Finalmente, agregaron que "agradecemos su comprension, seguiremos trabajando para entregarles el mejor servicio".

PURANOTICIA