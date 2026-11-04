Empleos antes que comiencen las obras: lanzan estrategia para anticipar demanda laboral en la región de Valparaíso

Autoridades regionales, junto a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), lanzaron la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (Enadi), la cual busca anticipar las necesidades de trabajadores de los grandes proyectos de inversión y conectar esas oportunidades con las personas que buscan empleo en cada región.

La iniciativa es uno de los motores del Plan Nacional Empleo 360 del Gobierno y permitirá conocer, con meses de anticipación al inicio de las obras, los perfiles laborales que requerirán los proyectos, su ubicación y los plazos de contratación.

Además, permitirá que una persona que busca trabajo pueda conocer, vía Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), y Bolsa Nacional de Empleo (BNE) qué perfiles requerirán los proyectos de su zona y qué alternativas de preparación existen.

La seremi del Trabajo de Valparaíso, Carolina Sangüesa, sostuvo que "estamos creando puestos de trabajo, por eso es importante que empecemos a trabajar en nueva esta estrategia, donde vamos a anticiparnos a ver cuáles son los proyectos de la región para generar las capacitaciones que corresponde para que nuestros vecinos y vecinas puedan trabajar en la propia comuna donde están”.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó que se trata de "una estrategia para levantar la demanda laboral en las distintas provincias de nuestra región de Valparaíso, para hacer de esta una estrategia público-privada y justamente así, crear los empleos que tanto necesitamos”.

En tanto, la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, indicó que "lo que hemos querido hacer en la comuna es disminuir los tiempos de espera, generar empleos como lo estamos haciendo acá, y articular con las instituciones públicas y privadas para mejorar las condiciones de empleo. Las municipalidades tienen muchísimo que decir acá, tenemos que generar oportunidades de empleo y mover la economía a nivel local”.

El presidente de la CChC, Andrés Polanco, subrayó que "entendemos todos la importancia de una colaboración público-privada para poder desarrollar proyectos habitacionales. Acá tenemos un perfecto ejemplo de cómo la inversión genera empleo”.

El director regional (s) de Sence, Jaime Santander, manifestó que "aprovechamos de capacitar a la empresa en el uso del subsidio a la contratación, que afortunadamente lo van a poder utilizar, tenemos postulaciones hasta finales de noviembre".

Finalmente, el seremi de Economía, Cristián Mella, expresó que "este tipo de proyectos tributa directamente al aporte del desarrollo económico de la región de Valparaíso. Ciertamente, el ejemplo que estamos viendo acá en La Cruz debiera repetirse por cada uno de los rincones de toda nuestra región”.

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