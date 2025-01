Emplazan al Gobierno a entregar modificaciones a Contraloría para que damnificados del megaincendio puedan optar a subsidio

No sólo la lentitud ha caracterizado la reconstrucción de las más de 6 mil viviendas destruidas por el megaincendio de febrero de 2024. A ello se suma una nueva piedra en el zapato para decenas de familias afectadas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Y es que según denunciaron los diputados Chiara Barchiesi y Andrés Longton, el Gobierno lleva más de un mes trabajando en las modificaciones de un decreto que les permitirá avanzar en la reconstrucción de sus hogares.

Los legisladores del Partido Republicano y Renovación Nacional, respectivamente, explicaron que la Contraloría General de la República se encuentra a la espera de las modificaciones desde el pasado 9 de diciembre.

“Tuve reunión en la Contraloría. Ésta tiene la mejor disposición para poder encontrar el mecanismo que le permita a las personas que sufrieron por el incendio avanzar en la reconstrucción, pero sabemos que lamentablemente este Gobierno ha sido incapaz de ponerse realmente en los zapatos de los damnificados”, dijo Barchiesi.

En este sentido, la legisladora por el Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso recordó que el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) “es un fondo particular que aprobamos el año pasado para la reconstrucción de las viviendas de los damnificados. Estas no son platas del Plan de la Política Habitacional”.

“Por ejemplo en el sector El Olivar, en el que hay lugares con cuatro casas pareadas, esas familias dependen de la modificación del Decreto 332. El problema es que si una de las familias no es apta, las cuatro no pueden optar a subsidios para la reconstrucción de sus viviendas. Es por esto que es urgente la modificación”, detalló.

Por su parte, el diputado Longton indicó que "vamos a llegar a fin del mes de enero y son miles los damnificados que es posible que no sigan recibiendo el Bono de Acogida”.

“Este es un llamado al Ministro de Hacienda. Yo le pido que no incumpla el acuerdo que tiene el Presidente de Chile con todos los damnificados, que es que tengan su Bono de Acogida mientras esperan la solución definitiva de sus viviendas, cosa que lamentablemente no ha llegado principalmente por desidia, negligencia y falta de urgencia de este Gobierno respecto a miles de familias que no tienen aún su vivienda que fue quemada y muchos familiares perdieron un ser querido”, añadió.

Finalmente, expresó que “ese Bono de Acogida es fundamental para la subsistencia mensual de tantas familias que no tienen dónde vivir. Muchas siguen viviendo en carpas, entonces si el Ministro de Hacienda pretende dejar sin su Bono de Acogida a miles de familias de nuestro país, tendrá que dar las explicaciones el Presidente y a todo Chile, especialmente a esas familias, las cuales no tienen ninguna responsabilidad de que se les hayan quemado sus casas”.

