Emplazan a la Armada a continuar con la búsqueda de menor desaparecido hace tres semanas en playa Las Torpederas de Valparaíso

A más de tres semanas de la desaparición de Martín Díaz (14) en el mar de la playa Las Torpederas, en Valparaíso, el diputado Tomás Lagomarsino reiteró su llamado a la Armada de Chile para que continúe con las labores de búsqueda del menor.

"No podemos dejar a una familia porteña con la desesperanza de no haber encontrado los restos de su hijo fallecido, pérdido en el océano", sostuvo el legislador del Distrito 7 de Valparaíso y militante del Partido Radical (PR).

Asimismo, manifestó que “respaldo fuerte y enérgicamente a la familia de Martín Díaz, el menor que lamentablemente desapareció en la playa Las Torpederas en Valparaíso hace dos semanas, y que todavía no se ha encontrado su paradero”.

De igual forma, el congresista de la zona costera de la V Región hizo un llamado a que “el esfuerzo que debe hacer la Armada no debe desistir ni disminuir, debe continuar con fuerza hasta encontrar el cuerpo de este menor en el vasto mar”.

"Ante eso, uno no puede sino sensibilizar, empatizar y unirse no solo en su dolor, sino en el esfuerzo para que la Armada continúe la búsqueda”, sentenció.

