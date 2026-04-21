Emiten un nuevo aviso de marejadas del suroeste para la región de Valparaíso

Un nuevo aviso de marejadas del suroeste dio a conocer el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, fenómeno que se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández.

El organismo estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del jueves 23 hasta el domingo 26 de abril, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete, explicó que "debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del jueves 23 de abril en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

Asimismo, el oficial de la Armada de Chile planteó que "se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 13:00 horas y 19:00 horas como marea primaria y entre las 03:00 horas y 06:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al undécimo aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”.

La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

INICIO DEL FENÓMENO

Golfo de Penas hasta Coquimbo: Jueves 23 de abril (AM)

Coquimbo hasta Arica: Jueves 23 de abril (PM)

Archipiélago Juan Fernández: Jueves 23 de abril (PM)

FIN DEL FENÓMENO

Archipiélago Juan Fernández: Sábado 25 de abril

Golfo de Penas hasta Coquimbo: Sábado 25 de abril

Coquimbo hasta Arica. Domingo 26 de abril

PURANOTICIA