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Emiten aviso por probables tormentas eléctricas y viento en la región de Valparaíso

Emiten aviso por probables tormentas eléctricas y viento en la región de Valparaíso

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Las tormentas eléctricas se producirían desde la tarde de este lunes y hasta la noche del martes 3, debido a inestabilidad atmosférica en precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región de Valparaíso.

Emiten aviso por probables tormentas eléctricas y viento en la región de Valparaíso
Lunes 2 de noviembre de 2026 16:00
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ZONAS AFECTADAS POR TORMENTAS ELÉCTRICAS
ZONAS AFECTADAS POR VIENTO NORMAL A MODERADO

La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

El fenómeno meteorológico se produciría desde la tarde de este lunes y hasta la noche del martes 3, debido a inestabilidad atmosférica.

Las tormentas eléctricas vendrían acompañdas de precipitaciones aisladas, durante la tarde-noche.

Además, el organismo emitió otro aviso por viento "normal a moderado", desde la tarde de este jueves y hasta la tarde del sábado 7, desde la región de Coquimbo hasta el Biobío.

Este fenónemo se produciría por "altas presiones" y alcanzaría velocidades de hasta 40 Km/h, con rachas de hasta 50 Km/h.

ZONAS AFECTADAS POR TORMENTAS ELÉCTRICAS

  • Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
  • Metropolitana (Precordillera, Cordillera)
  • O'Higgins (Precordillera, Cordillera)
  • Maule (Precordillera, Cordillera)
  • Ñuble (Precordillera, Cordillera)
  • Biobío (Precordillera, Cordillera)

ZONAS AFECTADAS POR VIENTO NORMAL A MODERADO

  • Coquimbo (Litoral)
  • Valparaíso (Litoral)
  • O'Higgins (Litoral)
  • Maule (Litoral)
  • Ñuble (Litoral)
  • Biobío (Litoral)

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