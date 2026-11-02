Emiten aviso por probables tormentas eléctricas y viento en la región de Valparaíso

La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

El fenómeno meteorológico se produciría desde la tarde de este lunes y hasta la noche del martes 3, debido a inestabilidad atmosférica.

Las tormentas eléctricas vendrían acompañdas de precipitaciones aisladas, durante la tarde-noche.

Además, el organismo emitió otro aviso por viento "normal a moderado", desde la tarde de este jueves y hasta la tarde del sábado 7, desde la región de Coquimbo hasta el Biobío.

Este fenónemo se produciría por "altas presiones" y alcanzaría velocidades de hasta 40 Km/h, con rachas de hasta 50 Km/h.

ZONAS AFECTADAS POR TORMENTAS ELÉCTRICAS

Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

(Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera) Metropolitana (Precordillera, Cordillera)

(Precordillera, Cordillera) O'Higgins (Precordillera, Cordillera)

(Precordillera, Cordillera) Maule (Precordillera, Cordillera)

(Precordillera, Cordillera) Ñuble (Precordillera, Cordillera)

(Precordillera, Cordillera) Biobío (Precordillera, Cordillera)

ZONAS AFECTADAS POR VIENTO NORMAL A MODERADO

Coquimbo (Litoral)

Valparaíso (Litoral)

O'Higgins (Litoral)

Maule (Litoral)

Ñuble (Litoral)

Biobío (Litoral)

PURANOTICIA