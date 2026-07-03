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Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en el archipiélago Juan Fernández

Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en el archipiélago Juan Fernández

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El fenómeno estará vigente hasta la mañana del sábado 4 de julio e incluirá precipitaciones aisladas, viento de hasta 40 km/h y temperaturas que no superarían los 14°C.

Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en el archipiélago Juan Fernández
Viernes 3 de julio de 2026 07:51
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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán al archipiélago Juan Fernández –en la zona insular de la región de Valparaíso– debido a la presencia de una baja segregada.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno comenzó a manifestarse durante la tarde del jueves 2 y se extenderá hasta la mañana del sábado 4 de julio.

La DMC precisó que las descargas eléctricas podrían presentarse junto a chubascos aislados en el territorio insular. Además, se prevé viento con velocidades que fluctuarán entre los 25 y 40 kilómetros por hora.

En materia de temperaturas, el pronóstico para este viernes considera una mínima de 10°C y una máxima de 14°C, condiciones que se mantendrían estables durante el fin de semana y también los días posteriores, según la proyección meteorológica vigente.

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