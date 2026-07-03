Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en el archipiélago Juan Fernández

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán al archipiélago Juan Fernández –en la zona insular de la región de Valparaíso– debido a la presencia de una baja segregada.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno comenzó a manifestarse durante la tarde del jueves 2 y se extenderá hasta la mañana del sábado 4 de julio.

La DMC precisó que las descargas eléctricas podrían presentarse junto a chubascos aislados en el territorio insular. Además, se prevé viento con velocidades que fluctuarán entre los 25 y 40 kilómetros por hora.

En materia de temperaturas, el pronóstico para este viernes considera una mínima de 10°C y una máxima de 14°C, condiciones que se mantendrían estables durante el fin de semana y también los días posteriores, según la proyección meteorológica vigente.

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