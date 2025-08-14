Emiten aviso de tormentas eléctricas en zonas de la región de Valparaíso para este viernes

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció condiciones climáticas inestables que afectarán a la zona central a partir de este viernes.

El fenómeno, asociado a una baja segregada, provocará un cambio en las temperaturas, con abundante nubosidad, precipitaciones y posibles tormentas eléctricas.

Según el pronóstico, las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins podrían registrar tormentas eléctricas durante la jornada del viernes. En el resto de las comunas de la zona central, se esperan lluvias y un descenso en los termómetros.

El sistema frontal comenzaría su avance en el Archipiélago de Juan Fernández, para luego desplazarse hacia el continente, afectando progresivamente las regiones mencionadas.

