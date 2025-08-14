Click acá para ir directamente al contenido
Emiten aviso de tormentas eléctricas en zonas de la región de Valparaíso para este viernes

El fenómeno meteorológico está pronosticado desde la mañana del 15 de agosto hasta la noche de esa misma jornada.

Jueves 14 de agosto de 2025 16:17
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció condiciones climáticas inestables que afectarán a la zona central a partir de este viernes.

El fenómeno, asociado a una baja segregada, provocará un cambio en las temperaturas, con abundante nubosidad, precipitaciones y posibles tormentas eléctricas.

Según el pronóstico, las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins podrían registrar tormentas eléctricas durante la jornada del viernes. En el resto de las comunas de la zona central, se esperan lluvias y un descenso en los termómetros.

El sistema frontal comenzaría su avance en el Archipiélago de Juan Fernández, para luego desplazarse hacia el continente, afectando progresivamente las regiones mencionadas.

