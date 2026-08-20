Emiten aviso de mal tiempo para Rapa Nui: prevén fuertes ráfagas de viento y marejadas

Un llamado a la precaución emitió el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, tras confirmar la vigencia de un aviso de mal tiempo para el sector de Rapa Nui, el que se extenderá durante este fin de semana, específicamente entre el sábado 22 y el domingo 23 de agosto.

De acuerdo con el informe técnico entregado por la institución, las condiciones meteorológicas e hidrometeorológicas se intensificarán progresivamente durante el transcurso de las jornadas, con un aumento tanto en la intensidad del viento como en el estado del mar.

"Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso hemos emitido un aviso de mal tiempo para el sector de Rapa Nui, vigente desde el sábado 22 hasta el domingo 23 de agosto", confirmó la marinero Elizabeth Villarroel, representante de la entidad meteorológica.

Para el sábado 22 de agosto, se prevé cielo cubierto a ocasionalmente nublado, con chubascos aislados. Los vientos de componente norte-noroeste alcanzarán velocidades de entre 15 y 25 nudos (28 a 46 km/h), con rachas ocasionales de hasta 56 km/h.

En cuanto al estado del mar, se espera marejadilla a marejada de entre 1 y 2 metros en el área oceánica. En la bahía, en tanto, se pronostica una condición de rizada a marejadilla, con rompiente débil en el borde costero.

Las condiciones se intensificarán durante el domingo 23, jornada en la que se esperan precipitaciones más continuas y un aumento en el oleaje.

Respecto de esta segunda jornada, la marinero Villarroel detalló:

"Para el domingo 23 se espera cielo cubierto con chubascos y lluvia, viento norte-noroeste entre 20 y 25 nudos, es decir 37-46 km por hora, ocasional 56 km por hora. Mar marejada gruesa de 2 a 3 metros en área oceánica. En bahía, marejadilla con rompiente débil en el borde costero".

Ante el deterioro de las condiciones meteorológicas y marítimas, la autoridad marítima llamó a los residentes y a quienes desarrollen actividades en el mar a extremar las medidas de precaución y mantenerse atentos a la evolución del pronóstico.

En ese sentido, se recordó que "los eventuales cambios en las condiciones previstas serán informados oportunamente por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso".

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