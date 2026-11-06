Emiten alerta por evento de altas temperaturas extremas en Valparaíso y otras cuatro regiones

La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió una alerta por evento de altas temperaturas extremas, que afectará a sectores de cinco regiones del país durante este fin de semana.

Los termómetros podrían llegar hasta los 37 °C en algunas zonas.

El organismo indicó que el fenómeno se presentará entre la tarde de este sábado y la tarde del domingo 8, debido a una condición sinóptica de dorsal en altura.

Las regiones bajo esta alerta son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, con temperaturas previstas que varían según la zona y el día.

ZONAS AFECTADAS

Coquimbo (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

(Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos) Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

(Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos) Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

(Cordillera Costa, Valle, Precordillera) O'Higgins (Valle, Precordillera)

(Valle, Precordillera) Maule (Valle, Precordillera)

VALORES ESTIMADOS DE TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)

Coquimbo

Cordillera Costa: entre 31 y 33 °C , durante el sábado 7 y domingo 8.

, durante el sábado 7 y domingo 8. Precordillera y valles precordilleranos: entre 33 y 35 °C, durante el sábado 7 y domingo 8.

Valparaíso

Cordillera Costa: entre 33 y 35 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Precordillera y valles precordilleranos: entre 35 y 37 °C, el domingo 8.

Metropolitana

Cordillera Costa: entre 31 y 33 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Valle: entre 33 y 35 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

O’Higgins

Valle: entre 33 y 35 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

Maule

Valle: entre 33 y 35 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

PURANOTICIA