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Emiten alerta por evento de altas temperaturas extremas en Valparaíso y otras cuatro regiones

Emiten alerta por evento de altas temperaturas extremas en Valparaíso y otras cuatro regiones

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La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) indicó que el fenómeno se presentará entre la tarde de este sábado y la tarde del domingo 8, debido a una condición sinóptica de dorsal en altura.

Emiten alerta por evento de altas temperaturas extremas en Valparaíso y otras cuatro regiones
Viernes 6 de noviembre de 2026 15:09
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ZONAS AFECTADAS
VALORES ESTIMADOS DE TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)

La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió una alerta por evento de altas temperaturas extremas, que afectará a sectores de cinco regiones del país durante este fin de semana.

Los termómetros podrían llegar hasta los 37 °C en algunas zonas.

El organismo indicó que el fenómeno se presentará entre la tarde de este sábado y la tarde del domingo 8, debido a una condición sinóptica de dorsal en altura.

Las regiones bajo esta alerta son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, con temperaturas previstas que varían según la zona y el día.

ZONAS AFECTADAS

  • Coquimbo (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • O'Higgins (Valle, Precordillera)
  • Maule (Valle, Precordillera)

VALORES ESTIMADOS DE TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)

Coquimbo

  • Cordillera Costa: entre 31 y 33 °C, durante el sábado 7 y domingo 8.
  • Precordillera y valles precordilleranos: entre 33 y 35 °C, durante el sábado 7 y domingo 8.

Valparaíso

  • Cordillera Costa: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.
  • Precordillera y valles precordilleranos: entre 35 y 37 °C, el domingo 8.

Metropolitana

  • Cordillera Costa: entre 31 y 33 °C, el domingo 8.
  • Valle: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.
  • Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

O’Higgins

  • Valle: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.
  • Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

Maule

  • Valle: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.
  • Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

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