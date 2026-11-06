Emiten alerta por evento de altas temperaturas extremas en Valparaíso y otras cuatro regiones

La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) indicó que el fenómeno se presentará entre la tarde de este sábado y la tarde del domingo 8, debido a una condición sinóptica de dorsal en altura.
La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió una alerta por evento de altas temperaturas extremas, que afectará a sectores de cinco regiones del país durante este fin de semana.
Los termómetros podrían llegar hasta los 37 °C en algunas zonas.
El organismo indicó que el fenómeno se presentará entre la tarde de este sábado y la tarde del domingo 8, debido a una condición sinóptica de dorsal en altura.
Las regiones bajo esta alerta son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, con temperaturas previstas que varían según la zona y el día.
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O’Higgins
Maule
PURANOTICIA