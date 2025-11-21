Emergencia marítima en Valparaíso: Bote Salvavidas zarpó al rescate de velero que presentó fallas en Punta Curaumilla

El Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso lideró un operativo de rescate de una embarcación que sufrió un desperfecto en el sector Punta Curaumilla, entre los acantilados de Playa Ancha y Laguna Verde, en la comuna porteña.

La institución fue alertada por una embarcación con tres tripulantes a bordo, la cual les indicó que permanecían "al garete" y que requerían ayuda para ser rescatados.

Según relató Hugo Montenegro, capitán del Bote Salvavidas, las unidades de la entidad zarparon de inmediato para efectuar esta labor de rescate requerida.

Cabe hacer presente que la nave con problemas era un yate, del tipo velero, que tuvo complicaciones en sus motores, lo que no les permitió desplegar sus velas.

De igual forma, se recalcó que la zona es de difícil acceso, justamente debido a la gran cantidad de roqueríos, generándose un alto riesgo de encallar o sufrir un accidente mayor que significara una verdadera tragedia para los tres tripulantes.

La institución voluntaria tomó contacto con la embarcación con desperfectos y realizó el rescate remolcando el velero hasta una zona de seguridad.

