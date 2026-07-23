Emergencia hídrica en Petorca: 41 sistemas de APR siguen sin funcionamiento tras paso de sistemas frontales

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se trasladó hasta la provincia de Petorca para inspeccionar en terreno el estado de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) y de la situación en las comunas tras los sistemas frontales.

Cabe señalar que, al 21 julio, los APRs afectados alcanzaron los 97 a nivel regional, de los cuales 40 habían logrado recuperar su funcionamiento. En la provincia de Petorca, 41 sistemas APRs se encuentran sin funcionamiento y sólo 15 han podido ser restablecidos, siendo la provincia con la mayor cantidad de APRs afectados debido, principalmente, a los problemas de suministro eléctrico y daño en estructuras por el aumento del caudal del río.

En este contexto, la máxima autoridad regional se reunió con la Federación de APRs Quinta Región, con quienes constató en terreno las afectaciones a los sistemas comunitarios de agua potable.

Respecto a la situación, el gobernador Mundaca indicó “en esta provincia de Petorca tenemos 60 APR y de esos 41 sufrieron algún tipo de daño que ha afectado la provisión de agua en el mundo rural. En esta provincia se concentra prácticamente un cuarto de los 206 APR que tenemos en la región. Hemos levantado iniciativas de distinto tipo, se necesita reencauzamiento de los ríos, se necesita nueva infraestructura, hay salas de máquinas que están completamente inundadas , hay que comprar bombas. Nos vamos con muchas tareas que dependen del Gobierno Regional y tareas que también dependen de servicios como MOP, DOH, DGA”.

Por su parte, el coordinador nacional y regional de la Federación APR Chile V Región, Rufino Hevia, señaló que "este es un trabajo que se dio por la emergencia, pero venimos trabajando hace un rato con el Gobernador, en una alianza entre la Federación APR Chile V Región y el Gobierno Regional, para poder elaborar una agenda regional hídrica para los APR. Hoy día coordinamos este trabajo en conjunto para visitar los APRs más afectados de la provincia de Petorca y esperamos poder repetir este mismo ejercicio en otras comunas que tienen APR en la misma condición".

"Nos vamos contentos, hay compromiso, hay comprensión de la gente y hay esperanzas también de que hay una autoridad y una decisión de carácter regional que está respaldando, que está saliendo a terreno para resolver lo que hay que resolver", agregó.

Cabe hacer presente que durante la jornada se inspeccionaron los APRs de Santa Marta de Longotoma, Artificio de Pedegua, Valle Hermoso de La Ligua y Peñablanca.

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