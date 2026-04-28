Emergencia en Puchuncaví: 25 estudiantes presentaron síntomas de intoxicación

Una emergencia ambiental afectó la mañana de este martes al Colegio General José Velásquez en la comuna de Puchuncaví, donde al menos 25 alumnos reportaron síntomas de intoxicación, tales como dolores estomacales y malestar general.

La situación activó de inmediato los protocolos de seguridad, movilizando a Bomberos, personal de salud y equipos municipales hacia el recinto educacional.

Tras las primeras diligencias en el lugar, la Municipalidad de Puchuncaví informó que las mediciones de Bomberos detectaron la presencia de ácido sulfhídrico.

Este gas, característico por su olor a materia orgánica en descomposición, suele encontrarse en alcantarillas o aguas estancadas, lo que habría originado la sintomatología en los escolares.

Consultada sobre este evento, la seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan, confirmó que la autoridad sanitaria ya se encuentra trabajando en la zona afectada.

"Estamos en conocimiento de la materia, está nuestro personal de la oficina de Quintero - Puchuncaví efectivamente desplegado en este momento para el análisis y las mediciones junto con Medio Ambiente".

La autoridad enfatizó que se encuentran realizando una intervención directa para determinar el alcance de la emergencia: "Estamos evaluando los números y posteriormente cuando tengamos la información lo emitiremos como comunicado".

MEDIDAS PREVENTIVAS

A pesar de la alarma inicial, desde el municipio aseguraron que los 25 estudiantes afectados se encuentran sin riesgo vital y no requirieron ser trasladados a centros de mayor complejidad. No obstante, como medida de precaución, se gestionó con la empresa Esval la limpieza de las cámaras desengrasadoras del colegio y se procedió al retiro anticipado de todos los alumnos.

Respecto a la recurrencia de estos episodios en la denominada "zona de sacrificio", la Seremi subrayó la importancia de la institucionalidad por sobre las contingencias políticas:

"Existe un plan de mitigación ya justamente en relación a la situación medioambiental de la zona (...) los equipos saben realizar su trabajo y eso es algo que también creo que debe prevalecer por sobre quién esté o no en un cargo determinado".

Finalmente, la autoridad sanitaria recalcó que ya se han iniciado las coordinaciones con la Seremi de Medio Ambiente para revisar los protocolos pertinentes y "estar a la altura de lo que pueda suceder" en una zona que históricamente ha enfrentado complejos desafíos de salud pública.

PURANOTICIA