Emergencia en la "feria más larga de Chile": Se desplomó la carpa que alberga la Expo La Ligua

Durante la tarde de este jueves se desplomó la carpa que alberga la Expo La Ligua, en la región de Valparaíso.

La denominada "feria artesanal más larga de Chile" está emplazada en calle Diego Portales.

El implemento cubría el pabellón de Bazar, el pabellón Agro y la Zona de Jugos del evento.

Según informó la Municipalidad, la emergencia se produjo "por el fuerte viento que se registró en la comuna, de características anormales" y no "produjo daños personales".

El incidente obligó a suspender la jornada de este jueves “para asegurar la integridad de locatarios y visitantes”.

Además, señalaron que "los equipos junto a los técnicos del servicio de carpas ya están trabajando para restablecer el funcionamiento de la Expo lo más pronto posible”.

VIDEO

(Imagen: @EPetorca)

PURANOTICIA