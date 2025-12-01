Emergencia en Casablanca: accidente deja cinco lesionados, un camión desbarrancado y otro volcado en la ruta Lo Orozco

Un accidente de tránsito se produjo pasado el mediodía de este lunes 1 en la ruta F-50, en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso.

A la altura del kilómetro 7,8 de la vía Lo Orozco se registró una colisión múltiple entre vehículos menores que resultaron con daños y dos camiones que terminaron desbarrancando y uno volcado.

Al menos cinco personas habrían sufrido lesiones en la emergencia que ha provocado alta congestión vehicular.

Debido a la emergencia, la plataforma TransporteInforma región de Valparaíso hizo un llamado a "transitar con máxima precaución en ambos sentidos".

