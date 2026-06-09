Emboscada y engaño en Valparaíso: banda inventa falsa riña para secuestrar a un hombre en pleno paradero

Un violento secuestro se registró durante la madrugada de este lunes en la intersección de Avenida Errázuriz con calle San Martín, en pleno centro de Valparaíso. Una banda delictual que se movilizaba en dos vehículos planificó una fría estrategia de distracción para capturar a un hombre que se encontraba en un paradero de locomoción colectiva.

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales acudieron al sector tras recibir una denuncia que alertaba sobre una presunta detención ciudadana. Al llegar, los uniformados encontraron dos automóviles estacionados junto al paradero. Fue en ese instante que los sujetos pusieron en marcha su plan de evasión: uno de los ocupantes aseguró a los policías que "en las cercanías se estaba produciendo una riña", motivando a Carabineros a realizar un patrullaje preventivo por el sector.

Sin embargo, el despliegue de los uniformados resultó en vano, ya que la supuesta pelea "resultó ser falso aviso". Los delincuentes habían inventado el incidente con el único objetivo de alejar a la patrulla y actuar con total impunidad.

La farsa fue descubierta gracias a la audacia de un testigo. Mientras los funcionarios realizaban las diligencias en los alrededores, "un peatón les comentó que en el mismo paradero donde había comenzado el procedimiento, estaban secuestrando a un hombre". La alerta obligó el inmediato retorno de los policías, pero la ventaja temporal favoreció a los delincuentes: "Carabineros regresó al punto de origen y ya no estaban los dos vehículos".

Posteriormente, el análisis de las cámaras de seguridad del sector terminó por confirmar la gravedad del delito. En los registros audiovisuales se constató que "una persona que permanecía sentada en el piso del lugar era rodeada por un grupo de individuos, quienes luego de arrastrarlo hasta uno de los vehículos involucrados e ingresarlo a este, se retiraron del lugar".

Tras el análisis de las imágenes de vigilancia, el personal policial logró identificar con éxito las patentes de los dos automóviles involucrados. Carabineros se trasladó de inmediato a los domicilios asociados a los vehículos, pero los delincuentes ya habían tomado resguardos, "no encontrando moradores" en ninguno de los inmuebles registrados.

Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero de la víctima. Para esclarecer el caso, "la Fiscalía ECOH y OS9 de Carabineros llevan adelante las indagatorias" y continúan con intensos peritajes para dar con el paradero del afectado y detener a la organización criminal.

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