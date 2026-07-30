Jardín infantil y sala cuna Santa Julia entra en su etapa final y se acerca a su apertura en Viña del Mar

Junji Valparaíso realizó una nueva jornada de "Somos Vecinos" en las dependencias de jardín infantil y sala cuna “Santa Julia”, en Viña del Mar, instancia que permitió a la comunidad conocer de cerca un proyecto largamente esperado y que hoy se encuentra en su etapa final para iniciar su funcionamiento. La actividad reunió a familias, dirigentes sociales, autoridades comunales y parlamentarias, junto a los equipos técnicos que han acompañado el desarrollo de esta iniciativa.

El recorrido por las instalaciones dio paso a conversaciones entre generaciones. Mientras niños y niñas comenzaban a imaginar cómo jugarán y aprenderán, personas mayores compartían recuerdos sobre la historia del sector y del terreno donde hoy se levanta el establecimiento. La jornada reflejó el valor de encontrarse en un espacio que pronto será parte de la vida cotidiana de decenas de familias de Santa Julia.

Ubicado en calle Dionisio Hernández N°238, el jardín infantil y sala cuna “Santa Julia” tendrá capacidad para atender a 96 niños y niñas, distribuidos en dos salas cuna y dos niveles medios. Actualmente, Junji avanza en las últimas gestiones para su apertura, tras el ingreso del expediente para la obtención del Reconocimiento Oficial (RO), cuya aprobación permitirá concretar la esperada puesta en marcha del establecimiento.

La directora regional de Junji Valparaíso, Alejandra Nielsen, destacó que "este jardín infantil representa mucho más que una nueva infraestructura. Es la respuesta a un anhelo de la comunidad y el resultado de un trabajo conjunto que involucró a vecinos, autoridades e instituciones. Ver hoy a las familias recorriendo estos espacios, imaginando a sus hijos e hijas aprendiendo y creciendo aquí, nos confirma que estamos cada vez más cerca de hacer realidad este importante proyecto para Santa Julia".

La iniciativa "Somos Vecinos", impulsada por la Unidad de Participación Ciudadana de Junji Valparaíso en el marco de la Ley N° 20.500, busca fortalecer el vínculo con las comunidades y acompañar de manera participativa el desarrollo de proyectos que impactan positivamente en los territorios. En Santa Julia, ese propósito se tradujo en una jornada donde el protagonista no fue solo el edificio, sino también las personas que, muy pronto, le darán vida.

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