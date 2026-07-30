Una serie de infracciones se cursaron en operativo contra el comercio ilegal e incivilidades en la Caleta Portales de Valparaíso

La Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso coordinó este jueves un operativo interinstitucional de fiscalización y control en Caleta Portales, dando cumplimiento al compromiso asumido con el Sindicato de Pescadores del tradicional recinto, quienes habían manifestado su preocupación por diversas situaciones que afectan la seguridad y el normal desarrollo de sus actividades.

El operativo reunió a Carabineros de Chile, la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), desplegando acciones preventivas y de fiscalización en el borde costero y sus alrededores para fortalecer la seguridad, controlar el comercio informal y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

“Hoy estuvimos en Caleta Portales atendiendo el llamado de la comunidad y de los propios locatarios y sindicato de pescadores, por qué? Porque desde un tiempo a la fecha se estaban produciendo muchas actividades ilegales y desorden el cual era necesario controlar. Así que hoy día fuimos a trabajar junto a Carabineros, la Policía Marítima, PDI y Sernapesca, todos con el objetivo común de dar ordenamiento y seguridad a la actividad comercial que allí se desarrolla. Se hicieron controles de identidad, controles vehiculares y el despeje de todo tipo de comercio ilegal. Estas actividades las seguiremos repitiendo para mantener un entorno seguro en nuestra Caleta Portales”, indicó el seremi Hernán Silva.

Por su parte, el comandante Jacob Silva, Capitán de Puerto de Valparaíso, indicó que “estamos mostrando el trabajo conjunto entre las instituciones públicas, está participando la Armada de Chile, Carabineros, PDI y Sernapesca con el propósito de sacar a todas las personas que venden en las cercanías de Caleta Portales sin la debida autorización y que son una fuente de inseguridad para el sector. Hemos sacado de circulación a una gran cantidad de personas que no estaba autorizada para este efecto y hemos citado a una persona por extraer recursos hidrobiológicos que no están autorizados”.

En tanto, la comandante Maricarmen Mediavilla, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Valparaíso, manifestó que “hemos realizado una labor preventiva y a su vez el retiro de situaciones anómalas que ocurren acá”.

Como resultado de la intervención se realizaron 83 controles de identidad, 20 controles vehiculares, se cursaron infracciones por materias de tránsito, comercio informal y extracción de recursos del mar en período de veda. Además, la Policía Marítima efectuó el desalojo de personas que desarrollaban actividades informales de fileteo de pescados fuera de los espacios autorizados de la caleta.

El seremi Silva destacó que "cuando trabajamos coordinadamente entre las instituciones podemos entregar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad. Este operativo cumple un compromiso que asumimos con los pescadores de Caleta Portales y es señal de un trabajo permanente que replicaremos en otros sectores de la región donde la ciudadanía nos ha planteado problemas de seguridad, incivilidades y comercio ilegal".

Este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintas comunas de la región de Valparaíso como parte de la estrategia de coordinación impulsada por la Seremi de Seguridad Pública para fortalecer la prevención del delito, el control de incivilidades y la recuperación de espacios públicos para la comunidad.

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