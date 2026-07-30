Tejedoras de Pullally fueron incorporadas al Registro Nacional de Artesanía Chile por preservar el patrimonio cultural de Papudo

Un importante reconocimiento para la cultura y la identidad de la comuna de Papudo recibieron las tejedoras de Pullally, Paulina Rojas y Silvia Arriaza, quienes fueron seleccionadas para integrar el Registro Nacional de Artesanía Chile.

Su incorporación representa una valoración de la calidad, autenticidad y trayectoria de sus oficios, además de permitir que sus trabajos formen parte de un registro que reconoce la artesanía como una expresión del patrimonio cultural vivo del país.

La selección también contribuye a proyectar la identidad de Pullally a nivel nacional, visibilizando técnicas, conocimientos y expresiones que han sido preservadas y transmitidas a través del trabajo de las artesanas de la localidad.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, destacó que “Paulina y Silvia representan el talento, la perseverancia y la identidad de nuestras tejedoras porque a través de sus manos no solo crean piezas de gran valor, sino que también preservan historias y tradiciones que forman parte de la memoria de Pullally. Como municipio, nos llena de orgullo que su trabajo sea reconocido a nivel nacional y que puedan seguir abriendo caminos para la cultura y el emprendimiento local”.

Por su parte, Sivia Arriaza, tejedora reconocida, señaló que “estoy muy agradecida porque cuando uno emprende algo, no lo hace con la esperanza de que alguien lo visualice de esta manera y tampoco lo hace para pretender algún logro. Uno lo hace para aprender y sobre todo transmitir lo que uno aprende. Estoy muy agradecida de la autoridad comunal porque ella formó el grupo al que pertenezco y mediante la capacitación que he tenido por muchos años, he logrado este reconocimiento".

La incorporación al Registro Nacional Chile Artesanía permitirá fortalecer la difusión y circulación de sus trabajos, generando nuevas oportunidades para el desarrollo de sus emprendimientos y para la promoción de la artesanía de la comuna y la Provincia de Petorca.

PURANOTICIA