Embalse Las Palmas toma nuevo impulso en Petorca: proyecto apunta a 2031, pero antes deberá pasar por evaluación ambiental

El futuro del embalse Las Palmas comienza a despejarse después de cuatro años de incertidumbre en torno a una de las obras de infraestructura hídrica más esperadas en la provincia de Petorca. Luego de la reformulación del proyecto, que redujo su capacidad desde los 55 millones de metros cúbicos contemplados originalmente a poco más de 30 millones, la iniciativa retomó su camino con la perspectiva de que las obras puedan estar concluidas durante 2031.

Así lo explicó a Puranoticia.cl el consejero regional por la provincia de Petorca, Juan Ibacache, quien valoró especialmente que finalmente exista una definición respecto de la continuidad del proyecto, considerando que la iniciativa había quedado paralizada después de alcanzar cerca de un 20% de avance.

"Déjeme compartir una expresión de frustración que sentía desde ya hace bastantes años, pero particularmente desde el año pasado, cuando asumí como consejero regional. De verdad, frustra constatar que nos damos vueltas –me incluyo– en proyectos de menor envergadura y no estamos pensando en el desarrollo de los territorios, en mi caso en la provincia de Petorca. Y, en consecuencia, hoy día esta información que ya es pública, trajo una confianza de que vamos a recuperar el tiempo perdido, fundamentalmente en materia agrícola y para el agua de consumo humano", dijo.

DE 2018 A 2022

Ibacache detalló que el embalse Las Palmas comenzó a ejecutarse en mayo de 2018, pero que cuatro años después las obras fueron paralizadas por la empresa concesionaria china, cuando el proyecto había alcanzado un 20% de avance.

"Este embalse que se inició en mayo de 2018, avanzó hasta el 20% y allí la empresa concesionaria china paralizó las obras en noviembre del 2022. Partió el 2018 y se paraliza en noviembre del 2022. Es decir, después de la paralización han pasado cuatro años de gran incertidumbre porque miramos a la Cuarta Región cómo se concluían diversos estudios para nuevos embalses y en el caso nuestro el único de los últimos 30 o 40 años simplemente estaba paralizado", subrayó la autoridad.

La paralización abrió además un período en que se debió revisar nuevamente la capacidad que tendría la obra. "Las obras no pueden quedar a la bondad de la naturaleza, no puede ser, para eso se hacen estudios. Y el estudio decía 55 millones de metros cúbicos y, en consecuencia, a partir del 2022 se iniciaron los estudios para definir con nuevas fórmulas cuánto era la capacidad máxima que se podía embalsar y se llegó a una cifra de 30 millones de metros cúbicos. Esa cifra comenzó a elaborarse y a reafirmarse durante el año 2025. No obstante, no se dieron plazos el 2025, porque nosotros nos reunimos con la coordinación nacional de Concesiones en dos oportunidades para hacer el seguimiento a este proyecto".

DECISIÓN QUE DESPEJÓ DUDAS

Precisamente, uno de los principales puntos que mantenía en vilo a la zona era si los estudios que se habían desarrollado terminarían dando paso a la continuidad efectiva del proyecto. Al respecto, el consejero sostuvo que "teníamos también una gran incertidumbre, si producto de las decisiones legítimas de este Gobierno iba a darle continuidad al proyecto o simplemente se guardaba en una biblioteca los respectivos estudios. Y esa es la gran noticia, que las zonas medias y bajas de la cuenca del río Petorca van a poder hoy día ver con confianza que su producción agrícola y el consumo para la bebida va a estar garantizado".

La nueva etapa considera continuar con los estudios de ingeniería necesarios para desarrollar el proyecto reformulado. Pero, además, existe un paso que será determinante antes de que las obras puedan materializarse: la iniciativa deberá ingresar al sistema de evaluación ambiental.

Al respecto, el core Ibacache indicó a Puranoticia.cl que "se dictó el decreto correspondiente que va a permitir continuar con los desarrollos de los estudios de ingeniería pertinente y, lo más importante, como se trata de una obra nueva esto tiene que pasar por el Estudio de Impacto Ambiental. Así que vamos por muy buen camino".

Esto implica que, pese a la confirmación del cronograma, todavía existen etapas técnicas y administrativas que deben cumplirse antes de que la obra pueda concretarse.

2031, EL HORIZONTE

Consultado directamente respecto de si existe una fecha de término e inauguración del embalse, Ibacache situó ese horizonte en 2031, aunque fue enfático en señalar que no es posible garantizar desde ya que ese plazo se cumpla de manera absoluta.

"El proyecto se retomó en la etapa de afinar los estudios de ingeniería y los Estudios de Impacto Ambiental que deben ingresar al sistema pertinente, pero la certeza absoluta no es posible. Acuérdese usted que hay varios proyectos donde aparecen algunos hallazgos arqueológicos o quizás algunas especies protegidas y eso debe ser abordado como corresponde dentro del sistema, de tal manera de que el proyecto garantice su ejecución y por otro lado no se produzcan daños ambientales, que también nos interesa proteger", advirtió la autoridad regional.

De esta manera, el embalse Las Palmas entra en una nueva etapa luego de cuatro años de paralización y de un p roceso de reformulación que redujo su capacidad respecto del diseño original. Asimismo, la iniciativa contempla ahora poco más de 30 millones de metros cúbicos y busca entregar agua tanto para riego como para los sistemas sanitarios rurales ubicados aguas abajo. A ello se suma la intención de extender la conducción prácticamente hasta la ruta 5 Norte, elemento que también fue destacado tras la reunión sostenida la semana pasada entre autoridades, representantes de agricultores y regantes de la provincia de Petorca y el Ministerio de Obras Públicas.

PURANOTICIA