Embajador Francisco Chahuán recibe reconocimiento de Grupo Mundo Ejecutivo durante ceremonia de los 333 Íconos de México

El embajador de Chile en México y exsenador por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán, recibió un reconocimiento de Grupo Mundo Ejecutivo durante la ceremonia de entrega de los 333 Íconos de México 2026, instancia que distingue a personas y organizaciones consideradas referentes por su aporte al desarrollo del país azteca.

Grupo Mundo Ejecutivo es un grupo mexicano de medios especializado en contenidos sobre negocios, economía y liderazgo, que desarrolla publicaciones, plataformas digitales y encuentros vinculados al mundo empresarial. Entre sus iniciativas se encuentra precisamente 333 Íconos de México, reconocimiento que busca destacar a líderes que impulsan el crecimiento y desarrollo de México desde distintos sectores.

La distinción fue informada por la Embajada de Chile en México, que destacó que el reconocimiento se produjo con ocasión de la entrega de los 333 Íconos de México 2026, definidos por la organización como personas que están "transformando el país".

"Es un verdadero honor para este representante diplomático recibir esta mención, y nos compromete a seguir trabajando por la relación bilateral entre México y Chile", señaló la representación diplomática chilena.

La iniciativa de Grupo Mundo Ejecutivo forma parte de su agenda de reconocimiento al liderazgo empresarial y público. En la edición anterior, la ceremonia de los 333 Íconos se realizó durante la Cumbre de las 1000 Empresas Más Importantes de México y distinguió a líderes de distintos sectores de la economía mexicana.

Para el embajador Francisco Chahuán, actual representante diplomático de Chile en México, el reconocimiento se produce en medio de su labor orientada al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

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