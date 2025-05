Elizalde desmiente a Mundaca y muestra con cifras aumentos millonarios de traspasos desde Gobiernos Regionales a Procultura

Los recursos entregados por entidades públicas a la Fundación Procultura han desatado una verdadera tormenta en el oficialismo, alcanzando las esquirlas incluso a figuras como el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien los últimos días se ha enfrascado en una polémica con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

La autoridad regional aseguró que "falta a la verdad" el Jefe de Gabinete, quien atribuyó a los Gobiernos Regionales la mayor parte de los traspasos de fondos a Procultura, involucrada en investigaciones por irregularidades en el uso de recursos públicos, arista que se enmarca dentro de las indagatorias realizadas en el caso Convenios.

En concreto, el ministro Álvaro Elizalde explicó que el aumento de estos fondos "corresponden en su gran mayoría a Gobiernos Regionales, que son instituciones autónomas que no dependen del Presidente de la República".

El Gobernador de Valparaíso respondió que "el Ministro del Interior falta a la verdad cuando señala que son los gobiernos regionales los responsables del traspaso de fondos a Procultura y los datos son abrumadores", exhibiendo además cifras que muestran una proporción mayoritaria de convenios suscritos por organismos centrales.

Y es que según información oficial proporcionada por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, de un total de 94 operaciones, 72 corresponden a transferencias del Gobierno central, 18 a Gobiernos Regionales y sólo 4 a municipalidades.

"El Ministro del Interior actúa de forma premeditada y con alevosía, responsabilizando a los Gobiernos Regionales, cuando de 94 transferencias, 72 pertenecen al Gobierno central", agregó el gobernador Mundaca.

ELIZALDE VOLVIÓ A LA CARGA

Pero ahora Elizalde volvió a la carga: "Yo quiero ser bien claro, porque creo que estamos hablando de cosas distintas. El Gobernador (Mundaca), tengo entendido, se refirió al número de proyectos en un número extendido de años", indicó.

El titular de Interior continuó expresando que "yo me he referido, en particular, al aumento que hubo de recursos con convenios para la Fundación ProCultura. Y sobre ese punto en particular, los antecedentes que he dado son oficiales, fácilmente contrastables y corresponden a la realidad".

Asimismo, subrayó que "el 2021 y 2022 –y esto tiene que ver con el presupuesto ejecutado– los Gobiernos Regionales pasaron de poco menos de $230 millones a casi $4 mil millones en proyectos para esta institución. $3.967 millones y fracción”.

El militante del Partido Socialista prosiguió diciendo que "en el caso del impacto o del peso relativo, del aporte de los Gobiernos Regionales a esta institución, en el año 2021 correspondía al 30% de los recursos provenientes del Gobierno central y de los gobiernos regionales, y pasó a tener un peso del 81% el 2022".

Por ello insistió en que "estamos hablando de cosas distintas: el Gobernador ha hecho referencia al número de proyectos en un número más extendido de años y lo que yo he señalado -en estos días- corresponde a información oficial respecto del presupuesto ejecutado y particularmente la diferencia entre 2021 y 2022".

El Jefe de Gabinete llamó a que "el debate en esta materia se realice sobre la base de datos y, sobre todo, que sean datos contrastables. La información que nosotros hemos dado es la referente a recursos, comparando las cifras del año 2021 respecto al año 2022 y no al número de proyectos, que es a lo que se refirió el Gobernador (Rodrigo Mundaca) en un tiempo más extendido".

"Obviamente nos parece que el análisis debe concentrarse en el monto de los recursos comprometidos más que en el número de proyectos", sentenció Elizalde.

