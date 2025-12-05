Elizalde descarta que exista base legal para acusación constitucional contra Montes por expropiación en megatoma de San Antonio

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que no existe una base legal para iniciar una acusación constitucional contra el titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por la expropiación de parte de los terrenos de la megatoma de San Antonio, luego que el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, asegurara que no descartaban tomar esa medida.

“En primer lugar, una acusación constitucional de esa naturaleza implica alguna infracción constitucional o legal, en este caso, no hay infracción legal”, señaló, tras participar en Comité de Coordinación Nacional de Fronteras.

Complementó que “nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta que va de la mano con la indemnización correspondiente, pero es una herramienta que, por lo demás, el Gobierno del Presidente Piñera utilizó más veces que el Gobierno del Presidente Boric”.

“Una persona legítimamente puede tener una diferencia política, puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional”, agregó.

El secretario de Estado aseguró que la expropiación “está regulada en nuestro ordenamiento jurídico” y enfatizó que “es fácil criticar, pero distinto es buscar soluciones y hacer que esas soluciones sean efectivas”.

Por último, el ministro apuntó que “yo el llamado que haría es, en el debate democrático, todos podemos tener distintos puntos de vista, las decisiones que toma la autoridad pueden ser compartidas o no por parte de los ciudadanos y ciudadanas, en Chile existe libertad de expresión, pero no confundir eso con una supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad que es el fundamento de una acusación constitucional”.

