Elemento sospechoso movilizó al GOPE y paralizó transitado sector de Viña del Mar

La presencia de un elemento sospechoso generó un procedimiento policial de grandes magnitudes en el plan de la comuna de Viña del Mar.

Ante la posible existencia de un artefacto explosivo, se dio aviso del hallazgo a funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Los funcionarios policiales se dieron cita en la intersección de avenida Libertad con 6 Norte para establecer fehacientemente el contenido de una caja.

Cabe hacer presente que el objeto fue abandonado en las afueras de la sucursal del Banco de Chile que se emplaza en este sector de la Ciudad Jardín.

Los carabineros aislaron el perímetro del sector para evitar alguna tragedia, ante la posibilidad que efectivamente se trate de un artefacto explosivo.

Producto de esta situación, el tránsito vehicular fue suspendido en este tramo de la concurrida avenida Libertad, lo que ha originado alta congestión.

El mayor Rodrigo Espejo, jefe de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, explicó a Puranoticia.cl que "llegó un comunicado a Cenco por presencia de un objeto sospechoso al exterior del Banco de Chile y que, una vez constituido personal policial, se cortó el tránsito peatonal y vehicular a la espera del GOPE".

"Una vez que se perició con un robot, se logró descartar la existencia de cualquier elemento explosivo al interior de la caja, que finalmente tenía medicamentos con gel y refrigerantes, descartándose totalmente la presencia de objetos explosivos", añadió.

Tras descartarse algún elemento explosivo, el tránsito regresó a la normalidad en esta concurrida arteria viñamarina. Así lo dio a conocer Transporte Informa, que indicó que "el procedimiento fue finalizado y se habilita para tránsito vehicular la Av. Libertad en ambos sentidos y también en calle 6 Norte de Viña del Mar".

PURANOTICIA