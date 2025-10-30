Electromovilidad, trenes y conectividad rural marcan reunión entre el Gobernador de Valparaíso y el nuevo Seremi de Transportes

Con el propósito de proyectar iniciativas en materia de movilidad para el año 2026 en la región de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca se reunió con el nuevo seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jean Pierre Ugarte, en una instancia de trabajo en donde se abordaron los principales desafíos en este ámbito, como son la electromovilidad, la extensión de la red ferroviaria y el transporte para zonas aisladas.

El Gobierno Regional de Valparaíso durante estos años ha trabajado junto a las distintas instancias de transporte regional para avanzar en proyectos que permitan entregar a la región un servicio de transporte integral. Es así como se han ejecutado programas como 'Renueva tu micro', 'Renueva tu colectivo', y rutas en zonas rurales y peri-rurales, propiciando una conectividad real a quienes habitan en todo el territorio.

En esta línea, Mundaca comentó que "tenemos importantes iniciativas en materia de trenes (…) y hoy día tenemos estudios para prolongar la línea férrea Llay Llay - San Felipe, San Felipe-Los Andes, con el sueño de transformar el puerto terrestre Los Andes, no solamente en un sitio de inspección, sino también en un sitio de transferencia de carga. El Gobierno Regional administra 'Renueva tu micro', 'Renueva tu colectivo', que son muy importantes, particularmente para quienes están al frente del transporte público. Hay un proyecto que implementamos con EFE, un proyecto de un botón de pánico, a propósito, de dotar de mayor seguridad”.

Respecto a la reunión sostenida con el Seremi, indicó que "estamos interesados en que se haga pronto la licitación de los buses eléctricos que van a impactar, principalmente, la provincia de Marga Marga; son 91 buses eléctricos. Estamos interesados también en trabajar en algunos proyectos que son bien emblemáticos, como por ejemplo el terminal de buses en la provincia de Petorca, particularmente en la comuna de La Ligua, y una serie de otras iniciativas".

En cuanto a los proyectos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se planifican -para el año 2026-iniciativas como las licitaciones de un tercio del perímetro de exclusión, el recaudo del pasaje 100% electrónico y nuevos subsidios para zonas rurales, este último en coordinación con el Gobierno Regional.

El seremi Jean Pierre Ugarte comentó que "fue una reunión súper productiva con la máxima autoridad regional para fijar directrices, mandatos, pero también empezar a pensar y planificar nuestra región de Valparaíso en un futuro tanto de corto, mediano y largo plazo. Ese es el propósito del Ministerio de Transportes, nuestras oficinas, ambas divisiones, ambas subsecretarías, se ponen a disposición del Gobierno Regional para avanzar en proyectos tan emblemáticos y en la multimodalidad que entendemos, y así nos manifestó el Gobernador, es lo que queremos proyectar en nuestra región".

