El "vía crucis" de un hombre que denuncia al hijo del Alcalde de Quillota de chocarlo en estado de ebriedad durante el 1 de enero

"Jamás no te voy a responder. Si querí’ me funai. Yo soy hijo del Alcalde de Quillota. Llama a mi papá. Lo que querai'". Con estas palabras, un conductor que fue víctima de un accidente de tránsito durante la mañana del Año Nuevo 2025 denunció a Luis Mella, hijo de la máxima autoridad comunal de Quillota (de mismo nombre) como responsable del hecho que a cuatro meses y 16 días de ocurrido aún no se esclarece.

Según consigna un artículo publicado por Radio Biobío, el denunciante, identificado como Gilbert Ortiz, señaló que mientras viajaba en compañía de su hijo por la comuna de Limache, su automóvil fue impactado en la parte trasera por otro vehículo, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad de su máquina.

Lo peor de todo –cuenta la víctima del accidente de tránsito– es que la persona que ocasionó el siniestro vial reconoció que tuvo la culpa, ya que se había quedado dormido mientras manejaba, por lo que le ofreció todas sus disculpas. Luego, a través del alcotest, se comprobó que Luis Mella Jr. conducía en estado de ebriedad.

Gilbert Ortiz confesó que el hijo del Alcalde de Quillota "me pidió que no llamara a Carabineros porque él había estado bebiendo por la celebración de Año Nuevo y que se lo iban a llevar detenido (si lo hacía)", a lo que agregó que el responsable del choque le dijo la frase del inicio de esta nota: "Jamás no te voy a responder. Si querí’ me funai. Yo soy hijo del Alcalde de Quillota. Llama a mi papá. Lo que querai'".

A pesar de la solicitud, igual llamó a Carabineros, quienes se dieron cita en el lugar de los hechos para tomar los datos y realizar el respectivo alcotest a los dos conductores involucrados en el accidente. Así es como Ortiz marcó 0, mientras Mella marcó 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, conducía en estado de ebriedad.

Tanto la víctima como el responsable del accidente fueron derivados al Hospital de Limache para someterse a un examen de sangre, el denunciante del caso acontecido el 1 de enero de 2025 cuenta que aún no le han entregado los resultados. Es por este motivo que –asegura– su denuncia no ha podido avanzar en la Fiscalía.

El problema radica principalmente en los arreglos del automóvil, los cuales tuvieron un costo de 5 millones de pesos, que debió costear de su propio bolsillo. "Luis me mandó la cotización de dos talleres. Salían entre 1,5 y 2 millones de pesos. Si lo hacía en uno de esos lugares, él me dijo que se haría cargo de todo. Si lo hacía por aseguradora en donde yo coticé, no", señaló la víctima del choque de Año Nuevo.

Junto a reiterar que se había quedado dormido mientras conducía, Luis Mella Jr. comentó a Radio Biobío que "yo me ofrecí a pagar el auto y compensación por los días de no trabajo. Él, al no aceptar, lo pasó por el seguro y eso me impide hacerle pagos directos". También precisó que está a la espera de las muestras que tomó el hospital.

Pero eso no es todo, pues también Gilbert Ortiz denunció el accionar de Carabineros durante el procedimiento: "Cuando les dije que quien me había chocado era hijo del Alcalde, me miraron y me preguntaron por qué no había dicho eso antes. Dijeron que habían procedimientos especiales para personas de alta exposición pública".

Desde la V Zona de Carabineros de Valparaíso, en tanto, explicaron a la misma emisora que "de acuerdo al principio de legalidad y supremacía constitucional, ningún organismo, grupo o persona natural se encuentra por sobre la ley, y Carabineros de Chile debe someter su acción al marco legal vigente (...) Está estipulado en la Constitución, no hay personas ni grupos con atención especial".

PURANOTICIA