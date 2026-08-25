El "Teniente" Pardo y su seremi Prado, protagonistas de la millonaria ayuda a ganaderos que abrió polémica en la agricultura regional

Una ayuda destinada a enfrentar las consecuencias de los últimos sistemas frontales terminó convirtiéndose también en una verdadera vitrina política en la provincia de Petorca. La semana pasada, la comuna de La Ligua fue escenario de la primera entrega regional de suplemento alimentario para animales , iniciativa financiada mediante un convenio entre el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y la Seremi de Agricultura, que contempla una inversión cercana a los $265 millones y permitirá beneficiar a hasta 1.200 productores ganaderos de siete provincias de la región.

La actividad tuvo un despliegue poco habitual para una entrega de este tipo, con la participación y difusión de distintas autoridades. Entre ellas estuvo el seremi de Agricultura, Nicolás Prado, además del diputado Luis Pardo, el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Sosa, y el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares.

El protagonismo del seremi Prado y de quien lo puso en dicho cargo, el denominado "Teniente" Pardo, fue particularmente visible. Ambos participaron de la actividad destinada a formalizar el inicio de las entregas, en momentos en que la focalización de los recursos exclusivamente en el rubro ganadero ya había generado cuestionamientos dentro del sector agrícola regional.

169 GANADEROS Y 2.240 SACOS

La primera entrega se realizó en La Ligua y permitió beneficiar a 169 productores ganaderos, quienes recibieron un total de 2.240 sacos de cubos multiespecie.

El "Teniente" destacó la iniciativa a través de sus redes sociales, señalando que "estuvimos en La Ligua apoyando a nuestros pequeños ganaderos, que han sufrido importantes pérdidas producto de los sistemas frontales que afectaron a nuestra región".

De igual forma, agregó que "junto al seremi de Agricultura, Nicolás Prado; el delegado provincial de Petorca, Andrés Sosa; y el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, participamos en la entrega de forraje para 169 pequeños ganaderos".

Pardo sostuvo además que "esta ayuda, gestionada por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional, es fundamental para que nuestros ganaderos puedan seguir alimentando a sus animales y enfrentar de mejor manera las consecuencias de esta emergencia".

La propia Delegación Presidencial Provincial de Petorca también difundió ampliamente la actividad, calificándola como un "trabajo en equipo para apoyar a nuestros agricultores", agregando que "frente a la emergencia provocada por el intenso fenómeno meteorológico, el Gobierno de Chile, Gobierno Regional, municipios y la Seremi de Agricultura hemos coordinado esfuerzos para entregar una respuesta concreta a nuestros pequeños productores".

En esa misma publicación se destacó que "realizamos en La Ligua la primera entrega en la región de Valparaíso de suplemento alimentario para animales, beneficiando a 169 productores ganaderos con 2.240 sacos de cubos multiespecie".

$265 MILLONES Y 400 TONELADAS

La actividad de La Ligua corresponde sólo al comienzo de un programa de mayor alcance. De acuerdo con la información entregada por la Seremi de Agricultura, el convenio suscrito con el Gobierno Regional contempla la distribución de cerca de 400 toneladas de suplemento alimentario, con una cobertura que podría alcanzar a 1.200 productores ganaderos.

Desde la repartición regional señalaron que "la entrega realizada en La Ligua marca el inicio de un despliegue que continuará en distintas comunas de la región de Valparaíso".

La Seremi explicó que "a través del convenio entre el Gobierno Regional de Valparaíso y la Seremi de Agricultura, se distribuirán cerca de 400 toneladas de suplemento alimentario, con una cobertura de hasta 1.200 productores ganaderos de las siete provincias continentales".

Según la repartición, el objetivo de la medida es "apoyar la alimentación del ganado, proteger la condición corporal de los animales y contribuir a disminuir las pérdidas productivas provocadas por la emergencia agrícola".

"La Ligua fue el punto de partida. Las entregas continuarán en otras comunas de la región", concluyó la secretaría regional ministerial de Agricultura.

LOS CUESTIONAMIENTOS

El despliegue realizado en La Ligua adquiere especial relevancia por el contexto en que se concretó. Vale recordar que la decisión de concentrar inicialmente los recursos de emergencia en el rubro ganadero había generado cuestionamientos de representantes de otros sectores agrícolas de la región, considerando que los sistemas frontales también provocaron afectaciones en actividades como la horticultura, floricultura, fruticultura, viveros, cultivos e infraestructura agrícola.

Precisamente por eso, la actividad desarrollada en La Ligua no pasó inadvertida. Mientras se discute cómo se distribuirán las ayudas para los distintos sectores afectados por la emergencia agrícola, la primera entrega del convenio tuvo como protagonistas a las autoridades vinculadas directamente con la decisión y ejecución del programa.

Y en ese escenario, el seremi Nicolás Prado –uno de los principales rostros de la iniciativa– y el diputado Luis Pardo –quien puso al primero en el cargo– tuvieron una presencia central en la puesta en marcha del beneficio.

La actividad reforzó el carácter público y político de una entrega que, en términos concretos, corresponde a un programa financiado con recursos regionales para atender las consecuencias de los temporales. Por ahora, lo que está definido es que $265 millones serán destinados a la entrega de alimento para ganado, con cerca de 400 toneladas comprometidas y una cobertura de hasta 1.200 productores. Lo que resta por conocer es cómo se desplegará el programa en el resto de la región y cómo se responderá a los agricultores de otros rubros que también resultaron afectados.

PURANOTICIA